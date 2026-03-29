Сразу несколько роликов перед релизом: авторы Arknights: Endfield показали Росси во всей красе

Разработчики Arknights: Endfield активно подогревают интерес к игре, представив сразу несколько роликов, посвящённых новому персонажу — Россине Вулфперл Люппино, более известной как Росси.

Главным из них стал геймплейный трейлер, в котором показали боевые возможности героини. Росси — лимитированный шестизвёздочный оперативник физического атрибута класса «Страж», сражающийся с помощью меча. В динамичных сценах разработчики продемонстрировали её стиль боя, сочетающий агрессивные атаки и уверенный контроль над полем сражения.

Помимо этого, студия опубликовала и отдельное музыкальное видео под названием My World (Blood Oath), раскрывающее атмосферу и характер героини. В ролике подчёркивается её решительность и лидерские качества — Росси предстаёт как персонаж, готовый диктовать собственные правила и идти до конца.

Сюжетно Росси играет важную роль в истории Стаи. Несмотря на юный возраст, она взяла на себя ответственность за клан, пока её брат Вулфгард держался в стороне. При этом героиня по-прежнему считает, что именно он должен стать истинным лидером, и не упускает возможности напомнить ему об этом.

Героиня станет доступна для круток уже сегодня вечером 29 марта.