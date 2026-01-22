Старт Arknights: Endfield сопровождается кибератакой на платежи через PayPal

Arknights: Endfield официально вышла сегодня, и игра уже завоевала популярность благодаря качеству и геймплею, сохранившемуся со стадии бета-тестирования. Однако запуск был омрачен серьёзной проблемой безопасности.
Игроки начали сообщать на Reddit о взломе своих счетов PayPal после совершения внутриигровых покупок. На их счетах появились неизвестные транзакции, что указывает на уязвимость в интеграции PayPal с игрой. Точный метод атак хакеров пока неизвестен, но связь с платежным каналом очевидна.
Разработчики Hypergryph отреагировали на X, подтвердив проблему и поместив платежный метод PayPal на техническое обслуживание. Игрокам рекомендовано временно использовать другие каналы оплаты для внутриигровых покупок. В вопросе возмещения пострадавшим пока конкретных заявлений нет.
Несмотря на это, сама игра функционирует стабильно, демонстрируя качественный гача-геймплей и насыщенный контент. Проблема с PayPal, однако, серьёзно омрачила впечатления от релиза, и многие игроки потеряли значительные суммы.
Hypergryph обещает быстро решить ситуацию и вернуть средства пострадавшим, чтобы запуск Arknights: Endfield соответствовал высокому уровню игры. Игрокам остаётся следить за обновлениями и использовать альтернативные способы оплаты до окончательного решения.
Полезная новость...была бы если бы paypal у нас вообще работал // Александр Котов
Этот сайт посещают не только жители России, где он не работает, поэтому предупреждение весьма актуальное
Зачем тут новости про эту гача помойку?
Зачем ты зашел на страницу новостей, конкретно по этой игре, чтобы это написать?
Слишком много новостей про эту гачу. Че в ней такого... обычная гача помойка... зачем вы ее дефаете?
Маркетинговый отдел по этой игре есть в РФ, поэтому Playground была заплачена сумма, насколько мне известно около 600 тысяч за пиар игры, поэтому бутчер и строчит новости сегодня целый день.
Потратил кучу бабок на крутки - счет пейпал взломали и пропали деньги… теперь это так называется?
Игра слабая... установил... чуть поиграл... увидел убогий дизайн и слабый сценарный ход... удалил! :)