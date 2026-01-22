ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Arknights: Endfield 22.01.2026
Ролевая, Стратегия, Условно-бесплатная, Аниме
7.3 77 оценок

Старт Arknights: Endfield сопровождается кибератакой на платежи через PayPal

butcher69 butcher69

Arknights: Endfield официально вышла сегодня, и игра уже завоевала популярность благодаря качеству и геймплею, сохранившемуся со стадии бета-тестирования. Однако запуск был омрачен серьёзной проблемой безопасности.

Игроки начали сообщать на Reddit о взломе своих счетов PayPal после совершения внутриигровых покупок. На их счетах появились неизвестные транзакции, что указывает на уязвимость в интеграции PayPal с игрой. Точный метод атак хакеров пока неизвестен, но связь с платежным каналом очевидна.

Разработчики Hypergryph отреагировали на X, подтвердив проблему и поместив платежный метод PayPal на техническое обслуживание. Игрокам рекомендовано временно использовать другие каналы оплаты для внутриигровых покупок. В вопросе возмещения пострадавшим пока конкретных заявлений нет.

Несмотря на это, сама игра функционирует стабильно, демонстрируя качественный гача-геймплей и насыщенный контент. Проблема с PayPal, однако, серьёзно омрачила впечатления от релиза, и многие игроки потеряли значительные суммы.

Hypergryph обещает быстро решить ситуацию и вернуть средства пострадавшим, чтобы запуск Arknights: Endfield соответствовал высокому уровню игры. Игрокам остаётся следить за обновлениями и использовать альтернативные способы оплаты до окончательного решения.

5
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Полезная новость...была бы если бы paypal у нас вообще работал // Александр Котов

5
Morpex333

Этот сайт посещают не только жители России, где он не работает, поэтому предупреждение весьма актуальное

1
Raphtallia

Зачем тут новости про эту гача помойку?

2
KyRyeZi

Зачем ты зашел на страницу новостей, конкретно по этой игре, чтобы это написать?

1
Raphtallia KyRyeZi

Слишком много новостей про эту гачу. Че в ней такого... обычная гача помойка... зачем вы ее дефаете?

1
agula98

Маркетинговый отдел по этой игре есть в РФ, поэтому Playground была заплачена сумма, насколько мне известно около 600 тысяч за пиар игры, поэтому бутчер и строчит новости сегодня целый день.

1
moonfaer

Потратил кучу бабок на крутки - счет пейпал взломали и пропали деньги… теперь это так называется?

1
Max Zol 13

Игра слабая... установил... чуть поиграл... увидел убогий дизайн и слабый сценарный ход... удалил! :)