Старт Arknights: Endfield сопровождается кибератакой на платежи через PayPal

Arknights: Endfield официально вышла сегодня, и игра уже завоевала популярность благодаря качеству и геймплею, сохранившемуся со стадии бета-тестирования. Однако запуск был омрачен серьёзной проблемой безопасности.

Игроки начали сообщать на Reddit о взломе своих счетов PayPal после совершения внутриигровых покупок. На их счетах появились неизвестные транзакции, что указывает на уязвимость в интеграции PayPal с игрой. Точный метод атак хакеров пока неизвестен, но связь с платежным каналом очевидна.

Разработчики Hypergryph отреагировали на X, подтвердив проблему и поместив платежный метод PayPal на техническое обслуживание. Игрокам рекомендовано временно использовать другие каналы оплаты для внутриигровых покупок. В вопросе возмещения пострадавшим пока конкретных заявлений нет.

Несмотря на это, сама игра функционирует стабильно, демонстрируя качественный гача-геймплей и насыщенный контент. Проблема с PayPal, однако, серьёзно омрачила впечатления от релиза, и многие игроки потеряли значительные суммы.

Hypergryph обещает быстро решить ситуацию и вернуть средства пострадавшим, чтобы запуск Arknights: Endfield соответствовал высокому уровню игры. Игрокам остаётся следить за обновлениями и использовать альтернативные способы оплаты до окончательного решения.