Стартовал второй бета-тест Arknights: Endfield на ПК и мобильных устройствах

Издатель GRYPHLINE объявил о старте второго закрытого бета-теста Arknights: Endfield — 3D-стратегической RPG во вселенной Arknights. Версия уже доступна на ПК, iOS и Android для выбранных участников, а аналогичный бета-тест на PlayStation 5 начнётся 12 декабря. Проверить статус доступа можно через официальный сайт GRYPHLINE, авторизовавшись в аккаунте. Приглашения также рассылаются по электронной почте. Все данные игроков будут очищены после завершения тестирований — дата закрытия будет объявлена позже.

Вторая бета предлагает 50–60 часов контента и заметно переработана на основе отзывов предыдущего теста. Игроков ждут обновлённая сюжетная линия с новыми кат-сценами и диалоговой анимацией, а также новый регион Улин, объединяющий восточные мотивы и футуристический дизайн. В игре появились девять новых операторов, среди которых три персонажа «шестой звезды»: Арделия, Панихида и Пограничник. Боевая система получила улучшения — от комбинированных навыков до обновлённых механик столкновений с боссами.

Тест включает расширенную систему фабрик: игроки смогут развивать Автоматизированный Промышленный Комплекс, создавать предметы и использовать новые функции, среди которых фоторежим, помощь напарника и система обнаружения ящиков. Мультиплатформенное сохранение позволяет синхронизировать прогресс между ПК и мобильными устройствами при использовании одной учётной записи. Поддерживаются русский, английский, японский, корейский, китайский и испанский языки.

Arknights: Endfield продолжает вселенную популярной мобильной игры Arknights, добавляя исследования, динамичные сражения в реальном времени и строительство базы. Проект прошёл несколько этапов тестирования и был представлен на Anime Expo, Japan Expo, Gamescom, а также на Apple Event. Релиз Arknights: Endfield запланирован на начало 2026 года для PS5, ПК и мобильных устройств.