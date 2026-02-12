Строительство баз и аниме-девочки победили альпинизм! Arknights: Endfield стала выбором игроков на PlayStation

Начало 2026 года выдалось довольно спокойным на громкие ААА-релизы, но это не значит, что играть было не во что. Компания Sony подвела итоги традиционного ежемесячного голосования Players’ Choice, где пользователям консолей предлагалось выбрать лучшую новинку января. Результат оказался предсказуемым для одних и разочаровывающим для ценителей инди.

Триумфатором первого месяца года официально признана условно-бесплатная RPG Arknights: Endfield. Проект от студии Hypergryph смог обойти других номинантов, среди которых были психологический хоррор от первого лица BrokenLore: Unfollow и высокооцененный реалистичный симулятор скалолазания Cairn, который стал хитом в Steam.

Победа гача-игры вызвала бурную дискуссию в социальных сетях. Часть аудитории называет успех заслуженным, отмечая уникальную смесь тактического экшена, исследования мира и глубокого менеджмента автоматизированных заводов, который затягивает на десятки часов.

Я никогда не играл в гачи, но попробовал эту, потому что она бесплатная, и 90 часов спустя я полностью погружен. Исследование, заводы, прогрессия в духе Death Stranding — они проделали отличную работу.

— пишут довольные игроки.

Другая же часть сообщества иронизирует над результатами. Скептики называют голосование конкурсом «У кого больше участников в Discord», намекая на то, что огромная фан-база Arknights просто задавила числом более нишевые, но качественные одиночные проекты вроде Cairn. Тем временем преданные фанаты уже атакуют аккаунты разработчиков просьбами о бесплатных наградах и «шестизвездочных» персонажах в честь победы Arknights.

Популярность проекта объясняется не только боевой системой, но и простором для инженерного креатива. Например, недавно мы рассказывали, как геймеры начали «ломать» игру ради удобства.

Arknights: Endfield доступна бесплатно на PlayStation 5, PC, iOS и Android. Победа в голосовании PlayStation лишь закрепила за игрой статус одного из самых заметных релизов начала 2026 года.