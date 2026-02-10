Сумрачный монумент: Arknights: Endfield запускает первый серьёзный эндгейм-контент для прокаченных отрядов

Arknights: Endfield готовится сделать важный шаг для опытных игроков, представив первый постоянный контент для финальной стадии игры. Речь идёт о режиме «Сумрачный монумент» — высокосложной боевой активности, рассчитанной на тех, кто уже завершил основную сюжетную часть и ищет настоящее испытание для своих отрядов.

«Сумрачный монумент» задуман как долгосрочный эндгейм-контент с регулярными обновлениями и новыми эпизодами. В мрачной атмосфере войн, героев и забытых трагедий игрокам предстоит столкнуться с серией боевых испытаний, где на первый план выходят тактика, грамотная прокачка и понимание механик. Запуск режима намечен на 12 февраля 2026 года, и он станет для Endfield тем же, чем являются «Бездна» или «Башни испытаний» в других сервисных играх.

Доступ к режиму откроется после достижения 30 уровня аккаунта и полного прохождения первой главы сюжета. Каждый этап будет иметь два уровня сложности: обычный и продвинутый, требующий более точных решений. На бой отводится около 10 минут, а в сражении участвует стандартный отряд из четырёх оперативников. На старте достаточно одной сильной команды, однако в будущем разработчики планируют испытания, где понадобятся сразу несколько полноценных отрядов.

Помимо челленджа, режим предложит и ощутимые награды. За прохождение первой части игроки смогут получить до 2400 Ороберила, а также стабильный приток ресурсов для развития персонажей, оружия и аккаунта в целом. «Сумрачный монумент» обещает стать ключевой точкой притяжения для ветеранов Arknights: Endfield.