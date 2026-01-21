Уникальная тактика или "игра про завод": критики остались довольны Arknights: Endfield

В игровой индустрии все реже встречаются проекты, которые способны удивить смелым смешением жанров, особенно если речь идет о Free-to-Play сегменте. Однако, судя по первым отзывам игровой прессы, амбициозный ролевой экшен Arknights: Endfield справился с этой задачей на отлично. Рецензенты хвалят новинку за самобытный визуальный стиль, глубокую боевку и неожиданный акцент на строительство, хотя и не обошлось без критики в адрес гача-механик.

На агрегаторе OpenCritic рейтинг игры закрепился на высокой отметке 81 балл из 100, при этом 89% критиков рекомендуют проект к ознакомлению. На Metacritic средняя оценка составила 79 баллов (PC-версия), что для мобильного хита является солидным результатом.

Из положительных моментов критики отмечают следующее:

Критики в восторге от того, как игра объединяет экшен в реальном времени, RPG и строительство фабрик в духе Satisfactory или Death Stranding. Портал CGMagazine назвал это «сочетанием, не похожим ни на что другое».

Проект отмечают за стильную индустриальную эстетику и динамичные тактические сражения, которые легко освоить, но трудно в совершенстве овладеть (Easy to learn, hard to master).

Gameliner назвал мир игры захватывающим и высоко оценил общую презентацию.

За что ругают игру:

Jeuxvideo.com предупреждает, что обилие технических терминов, туториалов и перегруженные меню могут отпугнуть новичков.

Несмотря на щедрый старт, некоторые обозреватели (The Outerhaven, RPG Site) отмечают, что прогрессия все же завязана на удачу и микротранзакции, которые остаются «слабым местом».

TheGamer поставил низкую оценку (6/10), пожаловавшись на медлительность и утомительность процесса на старте.

В целом, пресса сходится во мнении: Arknights: Endfield — это качественный и самодостаточный проект, который способен конкурировать с такими гигантами, как Genshin Impact.

