В Arknights: Endfield добавили функцию, о которой мечтают все фанаты гача-игр - возможность пропускать дейлики

Каждый любитель игр-сервисов знаком с навязчивым чувством страха упущенной выгоды. Пропустил пару дней игры из-за работы или учебы — и вот уже шкала Боевого пропуска рискует остаться незаполненной до конца сезона, а деньги и награды улетают на ветер. Разработчики свежевышедшей Arknights: Endfield решили пойти навстречу занятым геймерам и внедрили механику, которая делает перерывы в игре гораздо менее болезненными.
В игру ввели так называемые «Билеты наверстывания». Это своеобразная система страховки для тех, кто не успел зайти в игру и выполнить ежедневные активности. Механика работает следующим образом:
- Если до обновления сервера (в 4:00/5:00 утра) игрок не успел набрать максимальное количество очков дневной активности (100 единиц), система автоматически выдает ему один «Билет наверстывания».
- Всего можно накопить до 3-х таких билетов.
- При использовании билета в следующие дни количество опыта, получаемого для «Пропуска» (местного аналога Battle Pass) за выполнение дейликов, удваивается.
Таким образом, игроки могут пропустить до трех дней гринда, но при возвращении быстро компенсировать отставание в прокачке Боевого пропуска. Важно отметить, что билеты помогают вернуть только опыт для пропуска — ресурсы и валюта за пропущенные дни не возвращаются, но основная сезонная прогрессия остается в безопасности.
Помимо этого, разработчики Arknights: Endfield увеличили лимит «Здравомыслия» (местной энергии/стамины), чтобы она не «сгорала» слишком быстро, а также сделали упор на автоматизацию добычи ресурсов на базе, которая работает даже пока игрок офлайн. Все это делает Arknights: Endfield одной из самых щадящих к личному времени игр в этом беспощадном жанре.
Строить свой завод с аниме-девочками можно бесплатно на ПК, PlayStation 5, iOS и Android.
Фанаты гача-игр... Звучит как смертельный приговор.
я как человек который не смотрит аниме, но при этом поиграл в данную игрушку, скажу что игра действительно хорошая, считаю что ваш хейт необоснован.
Лучше бы ты аниме смотрел)
На удивление- эндфилд в большей степени игра с элементами гача, а не наоборот (как геншин и подобные ей, качество которых всем известно).
Выжммалка денег из детей и слабоумных раскручена на полную
Прикольная гача...
не очень нижний тир 4 звезды верхний 6 просто чтобы игроки не расстраивались и продолжали играть а вдруг задонатят. не говоря уже о том что там конвейер нужно контролировать хотя бы раз в 12 часов
С Беты что ли сидите. Это минимум на 300000 Ороберила картинка. Весь контент + донат.
Да, прикольная гача (WW), зашел забрать халявные крутки и с первой же десятки:
А потом ровно с одной крутки на стандартном)
Когда-то перестанут плодить бессмысленные новые гача-доильни, впрочем это уже совсем другая история.