В Arknights: Endfield добавили функцию, о которой мечтают все фанаты гача-игр - возможность пропускать дейлики

Каждый любитель игр-сервисов знаком с навязчивым чувством страха упущенной выгоды. Пропустил пару дней игры из-за работы или учебы — и вот уже шкала Боевого пропуска рискует остаться незаполненной до конца сезона, а деньги и награды улетают на ветер. Разработчики свежевышедшей Arknights: Endfield решили пойти навстречу занятым геймерам и внедрили механику, которая делает перерывы в игре гораздо менее болезненными.

В игру ввели так называемые «Билеты наверстывания». Это своеобразная система страховки для тех, кто не успел зайти в игру и выполнить ежедневные активности. Механика работает следующим образом:

Если до обновления сервера (в 4:00/5:00 утра) игрок не успел набрать максимальное количество очков дневной активности (100 единиц), система автоматически выдает ему один «Билет наверстывания».

Всего можно накопить до 3-х таких билетов.

При использовании билета в следующие дни количество опыта, получаемого для «Пропуска» (местного аналога Battle Pass) за выполнение дейликов, удваивается.

Таким образом, игроки могут пропустить до трех дней гринда, но при возвращении быстро компенсировать отставание в прокачке Боевого пропуска. Важно отметить, что билеты помогают вернуть только опыт для пропуска — ресурсы и валюта за пропущенные дни не возвращаются, но основная сезонная прогрессия остается в безопасности.

Помимо этого, разработчики Arknights: Endfield увеличили лимит «Здравомыслия» (местной энергии/стамины), чтобы она не «сгорала» слишком быстро, а также сделали упор на автоматизацию добычи ресурсов на базе, которая работает даже пока игрок офлайн. Все это делает Arknights: Endfield одной из самых щадящих к личному времени игр в этом беспощадном жанре.

Строить свой завод с аниме-девочками можно бесплатно на ПК, PlayStation 5, iOS и Android.