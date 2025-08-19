В рамках Gamescom 2025 показали зрелищный трейлер Arknights: Endfield, но дату выхода не назвали

На церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live состоялся показ нового трейлера ожидаемой научно-фантастической RPG Arknights: Endfield от студии Hypergryph. Ролик продемонстрировал свежие кадры игрового процесса, красивые локации и уникальное сочетание самых разных игровых жанров.

В трейлере зрителям показали впечатляющие пейзажи, высокотехнологичные гаджеты и сражения в реальном времени с участием ярких персонажей в аниме-стилистике. Судя по увиденному, игра предложит необычную комбинацию экшена от третьего лица и элементов стратегии, таких как строительство базы и управление производственными линиями.

Несмотря на то, что трейлер дал свежий взгляд на амбициозный проект и был тепло встречен публикой, разработчики так и не раскрыли главной интриги. Ни точная дата, ни даже примерное окно релиза Arknights: Endfield названы не были.

На данный момент дата выхода Arknights: Endfield остается неизвестной. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и мобильных устройств (iOS и Android).