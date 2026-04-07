Весна приносит новости: авторы Arknights: Endfield расскажут про следующее крупное обновление уже 11 апреля

Разработчики Arknights: Endfield анонсировали специальный выпуск «На заре весны», который выйдет в эфир 11 апреля в 14:30 по московскому времени. Трансляция обещает раскрыть новые детали и намекнуть на дальнейшее развитие истории.

Авторы интригуют атмосферным описанием: весна приносит перемены, а на планете Талос-II назревает новая глава. Игрокам предлагают «почувствовать ветер перемен» и узнать свежие новости о будущем проекта.

Напомним, Arknights: Endfield вышла 22 января 2026 года и стала первым масштабным шагом франшизы за пределы мобильного формата. Игра доступна на ПК, мобильных устройствах и PlayStation 5, предлагая современный технический уровень — поддержку 120 FPS, технологии NVIDIA DLSS и кроссплатформенный прогресс.

Судя по всему, предстоящий эфир станет важной точкой для фанатов, ожидающих новый контент и развитие вселенной Arknights.