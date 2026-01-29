"Вооружена и очаровательна": Чэнь Цяньюй из Arknights: Endfield получит качественную фигурку

В то время как игроки продолжают осваивать недавно вышедший ролевой экшен Arknights: Endfield, компании Hypergryph и APEX-TOYS решили порадовать коллекционеров. Сегодня, 29 января, официально стартовал прием предварительных заказов на детализированную статуэтку одного из самых запоминающихся оперативников игры — Чэнь Цяньюй.

Известный производитель APEX-TOYS представил фигурку в масштабе 1/7, высота которой вместе с подставкой составляет внушительные 28 сантиметров. Скульпторы постарались передать энергичный характер героини: Чэнь Цяньюй изображена в уверенной позе с закинутым на плечо массивным мечом. Особое внимание уделено деталям экипировки: сложным элементам костюма, текстуре одежды и аккуратному воспроизведению драконьих черт — рогов и хвоста с розовым градиентом.

Статуэтка создана из PVC и ABS пластика. Официальный ценник составляет 899 юаней (по текущему курсу это приблизительно 12 500 рублей, без учета доставки). За оформление предзаказа покупатели получат в подарок специальный цветной арт размером 140x140 мм с изображением героини. Рассылка фигурок покупателям запланирована на октябрь 2026 года.

Релиз мерчандайза отлично дополняет успешный старт самой игры, которая вышла ранее в этом месяце и уже успела собрать положительные отзывы прессы за сочетание тактического экшена и механик строительства.