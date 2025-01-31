Японские разработчики высоко оценили ролик Arknights: Endfield и отметили растущее качество китайских игр

В последние годы китайская игровая индустрия стремительно развивается, что вызывает обсуждения среди японских разработчиков. Многие из них отмечают, что китайские игры становятся конкурентоспособными в ключевых аспектах, таких как анимация и проработка деталей.

Поводом для обсуждений стал вирусный ролик Arknights: Endfield от студии Hypergryph. В нём демонстрируется плавная анимация персонажа Ивонны, что удивило японских игроков и специалистов индустрии. По словам Алвея, представителя Indie-Us Games, китайские разработчики уделяют внимание не только внешнему виду игр, но и качеству анимации, проработке физики и операторской работе камеры.

Одной из главных проблем японской индустрии считается нехватка квалифицированных аниматоров. Высокий спрос на специалистов приводит к жёсткой конкуренции за кадры между компаниями и даже внутри студий. В результате японские разработчики часто используют стандартные движения и технологии захвата, чтобы снизить затраты.

Японский аниматор отметил, что проблема не только в бюджете, но и в его распределении. В Японии приоритет часто отдаётся визуальному стилю, в то время как китайские разработчики делают ставку на анимацию и проработку деталей. Это создаёт разницу в качестве конечного продукта.

Иллюстратор и аниматор Shiba_29, имеющий опыт работы с китайскими компаниями, подтвердил, что масштабы производства в Китае несопоставимо выше. Китайские студии вкладывают в игры в десять раз больше денег и человеческих ресурсов, чем японские. Кроме того, в Китае разработчики обладают большей свободой в творческом процессе, что позволяет им реализовывать необычные идеи, которые в Японии могли бы не получить одобрения.

Несмотря на все трудности, японские игры продолжают оставаться востребованными благодаря своему стилю, проработанным сюжетам и глубокому геймплею. Однако в условиях растущей конкуренции им предстоит адаптироваться к новым реалиям, чтобы сохранить лидерство в индустрии.