В первый день релиза Arma 2 в Steam было продано всего 174 копии тактического шутера

15 лет назад, 1 июня 2009 года, студия Bohemia Interactive запустила в Steam игру Arma 2. В первый день они продали всего 174 копии, что на тот момент выглядело весьма скромно. Однако генеральный директор Bohemia Interactive, Марек Спанель, недавно поделился впечатляющей статистикой, которая демонстрирует, как за эти годы цифровая дистрибуция полностью изменила ситуацию.

По словам Спанеля, сейчас общие продажи их продуктов через Steam составляют более 40,9 миллионов копий, включая игры Arma 3 и DayZ, которые продолжают пользоваться огромной популярностью. Дополнительно было активировано свыше 6,3 миллионов копий через ключи, а суммарные продажи превысили 47 миллионов копий.

Bohemia Interactive не только преодолела первоначальные трудности с продажами Arma 2, но и добилась колоссальных успехов благодаря своим играм. Тактический шутер Arma 3, выпущенный более 10 лет назад, по-прежнему продаётся впечатляющими тиражами — до 700 000 копий в месяц. А DayZ продолжает удерживать позиции мирового хита, недавно достигнув рекордных 78 937 одновременных игроков благодаря новому дополнению Frostline.

Спанель поблагодарил Valve и Steam за возможность соединять разработчиков и геймеров со всего мира, подчеркнув, что это лишь подтверждает мощь цифровой дистрибуции.