Bohemia Interactive празднует рекордные продажи Arma 3 и объявляет о "распродаже на бис"

Летняя распродажа в Steam оказалась золотой жилой для Bohemia Interactive. Их детище, военный симулятор Arma 3, не просто привлёк внимание геймеров — он буквально взорвал чарты продаж, побудив разработчиков продлить праздник скидок.

За считанные дни акции Arma 3 нашла путь в библиотеки почти 695 тысяч новых владельцев. Казалось бы, после такого ошеломительного успеха можно почивать на лаврах, однако аппетит геймеров лишь разгорелся. Учитывая не утихающий ажиотаж, Bohemia Interactive решила подбросить дров в огонь интереса, запустив «распродажу на бис».

Обратившись к своему преданному сообществу в Steam, разработчики объявили о втором акте ценового представления. Правда, на этот раз щедрость компании несколько поумерила свой пыл: вместо 90%, базовая версия Arma 3 получила более скромную, но всё ещё заманчивую скидку в 75%. Впрочем, фанатам есть чему радоваться — все дополнения к игре также можно приобрести со скидкой до 60%.

Новая акция продлится до 8 августа, предоставляя опоздавшим геймерам последний шанс запрыгнуть в уходящий поезд скидок.