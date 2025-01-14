Более 2 миллионов игроков и 50 миллионов часов: Bohemia Interactive поделилась успехами Arma 3 за 2024 год

В Bohemia Interactive рассказали, как прошёл 2024 год для Arma 3. И год выдался неплохим — более миллиона новых игроков познакомились с проектом, а всего в игру заглянули больше 2,2 миллиона человек, которые провели в ней свыше 50 миллионов часов.

А теперь немного сухой статистики:

2,249,996 уникальных активных игроков

50,839,016 часов в игре

Пиковый онлайн в январе 2024: 22,959 игроков

18,792 пользовательских обзоров в Steam

19,364 предметов в Мастерской Steam

1,350,496 проданных копий базовой игры

1,100,385 проданных DLC и платного пользовательского контента

3,317,466 проданных единиц франшизы Arma

За год игра получила такие обновления:

1 крупное обновление платформы + 3 хотфикса/мини-обновления

4 обновления Creator DLC + 3 хотфикса/патча

Выпущено 2 новых Creator DLC: Reaction Forces и Expeditionary Forces

До этого разработчики также рассказывали про успехи Arma: Reforger — с момента выхода в ранний доступ в 2022 году игру купили больше 1,15 миллиона человек. А 5 января и вовсе случился рекорд — в проект одновременно играли 169 210 пользователей.