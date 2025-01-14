Более 2 миллионов игроков и 50 миллионов часов: Bohemia Interactive поделилась успехами Arma 3 за 2024 год

В Bohemia Interactive рассказали, как прошёл 2024 год для Arma 3. И год выдался неплохим — более миллиона новых игроков познакомились с проектом, а всего в игру заглянули больше 2,2 миллиона человек, которые провели в ней свыше 50 миллионов часов.
А теперь немного сухой статистики:
- 2,249,996 уникальных активных игроков
- 50,839,016 часов в игре
- Пиковый онлайн в январе 2024: 22,959 игроков
- 18,792 пользовательских обзоров в Steam
- 19,364 предметов в Мастерской Steam
- 1,350,496 проданных копий базовой игры
- 1,100,385 проданных DLC и платного пользовательского контента
- 3,317,466 проданных единиц франшизы Arma
За год игра получила такие обновления:
- 1 крупное обновление платформы + 3 хотфикса/мини-обновления
- 4 обновления Creator DLC + 3 хотфикса/патча
- Выпущено 2 новых Creator DLC: Reaction Forces и Expeditionary Forces
До этого разработчики также рассказывали про успехи Arma: Reforger — с момента выхода в ранний доступ в 2022 году игру купили больше 1,15 миллиона человек. А 5 января и вовсе случился рекорд — в проект одновременно играли 169 210 пользователей.
Как там их reforger?)
Игра по которой мне без гайда было не поиграть.Такого сверх высокого порога вхождения,я ещё не видел.) Хотя если нормально разобраться, то скорее всего всё будет отлично...у меня же не получилось...Может быть в будущем....
А как же Dwarf Fortress и Space Station 13? В них порог вхождения даже выше я бы сказал
Я только пробовал в Арму.В эти игры я не играл.
Понял) Вопрос снимается тогда