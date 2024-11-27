Реалистичный военный шутер от первого лица Arma 3 получил DLC с морскими пехотинцами и амфибийными войнами

Arma 3 — и практически все, что связано с Arma, если на то пошло — входит в число лучших военных игр, в которые можно играть на ПК. Несмотря на огромный выбор оружия, транспортных средств, военных фракций и собственную вселенную конфликта, она постоянно расширяется, и новый DLC Expeditionary Forces добавляет ещё больше.

Созданный Tiny Gecko Studios, небольшой группой опытных моддеров Arma, DLC Expeditionary Forces происходит в сеттинге Arma 3 2035 года, поэтому требуется некоторое снаряжение из ближайшего будущего. Встречайте новую амфибийную машину: AAV-9 Mack. Она «способна переправлять отряд из 13 морских пехотинцев с корабля на берег на высокой скорости». Она также оснащена 30- или 50-мм пушкой, 7,62-мм спаренным пулемётом и перископом, который командир может использовать для разведки береговой линии впереди.

Также включён вертолёт AH-99J Python, который является модернизированным вариантом AH-99 Blackfoot для военно-морских целей. Tiny Gecko говорит, что он «обменяет некоторые из своих возможностей скрытности на антенны дальнего действия, более мощный радар и внешние хранилища, что позволяет ему нести более широкий спектр оружия».

Также есть несколько новых морских судов, таких как утилитарный десантный корабль LCC-1, который используется для транспортировки других транспортных средств и оборудования на берег, и боевой катер, быстрое и универсальное судно, которое может быть оснащено широким спектром вооружения. Однако есть также новый огромный военный корабль, USS Takmyr, который действует как плавучая казарма, с которой вы можете запускать многие из этих новых транспортных средств.

Также есть новая фракция морской пехоты, добавленная с этим DLC: Объединенная оперативная группа морской пехоты. Это автономное экспедиционное подразделение, способное действовать независимо от десантных кораблей и специализирующееся на боях в прибрежных районах. Это новое подразделение также поставляется с некоторым соответствующим новым оборудованием, так что вы сможете надеть новые шлемы, униформу, приборы ночного видения, акваланг и многое другое.

Появилась небольшая мини-кампания под названием Resolute Cyclone, которую вы также можете пройти, и которая разработана для того, чтобы вы могли использовать и освоить новые транспортные средства.

Накануне вторжения НАТО на Альтис морпехам из 29-го MEU поручено обеспечить безопасность западной части острова. Присоединяйтесь к MJTF в этой однопользовательской мини-кампании, используйте скрытность, чтобы проникнуть на вражескую территорию, отрежьте врага от подкреплений и освободите Кавалу от AAF.