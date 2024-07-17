Шутер Arma 3 купили более 500 тысяч человек во время последней летней распродажи в Steam

Недавняя распродажа в Steam значительно увеличила аудиторию шутера Arma 3, сообщила компания Bohemia Interactive. Благодаря скидке на игру, её приобрели более полумиллиона новых пользователей, из которых 100 тысяч сделали покупку в первый же день распродаж.

По словам разработчиков, такой высокий уровень продаж за один день был для них беспрецедентным. Во время летней распродажи цена игры снизилась на 90%, что стало наибольшей скидкой на Arma 3 с конца 2014 года, если не учитывать бесплатные раздачи.

Arma 3 вышла в сентябре 2013 года. Bohemia Interactive не уточнила текущее количество проданных копий, однако в сентябре 2023 года студия сообщала о 10 миллионах проданных экземпляров.