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Arma 3 11.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.7 1 964 оценки

Шутер Arma 3 купили более 500 тысяч человек во время последней летней распродажи в Steam

butcher69
Новости

Недавняя распродажа в Steam значительно увеличила аудиторию шутера Arma 3, сообщила компания Bohemia Interactive. Благодаря скидке на игру, её приобрели более полумиллиона новых пользователей, из которых 100 тысяч сделали покупку в первый же день распродаж.

По словам разработчиков, такой высокий уровень продаж за один день был для них беспрецедентным. Во время летней распродажи цена игры снизилась на 90%, что стало наибольшей скидкой на Arma 3 с конца 2014 года, если не учитывать бесплатные раздачи.

Arma 3 вышла в сентябре 2013 года. Bohemia Interactive не уточнила текущее количество проданных копий, однако в сентябре 2023 года студия сообщала о 10 миллионах проданных экземпляров.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
PolGhost

Ну еще бы. Сама большая скидка игры этой на моей памяти. Очень дешево вышло

2
Пользователь ВКонтакте

Хэх
Я один из них кста. Жаль вазелин в комплекте не шёл // Лолкек Скайримский

1
Mandalordek

только есть один нюанс, без длс игра пустая

1
Пользователь ВКонтакте

По сути они не нужны если на мод серверах играть по типу RHS я с 2013 до сих пор все длс не купил, апекс и то в прошлом году взял по приколу // Дмитрий Несмелов

2
Marc Crass

А почему на постере вертолет летит без хвоста?))

0