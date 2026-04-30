Студия Bohemia Interactive выпустила подписку Arma 3 Pass в Steam

Разработчики из компании Bohemia Interactive объявили о выходе новой подписки для популярного военного симулятора Arma 3. Продукт получил название Arma 3 Pass и стал доступен на цифровой платформе Steam 30 апреля 2026 года. Оплата списывается 1 раз в 30 дней и составляет 490 рублей. Игроки сразу получают полный доступ к базовой версии игры и ко всему официальному дополнительному контенту. Проект является эталоном военной песочницы на ПК и за время своего существования привлек внимание более 2.5 млн пользователей по всему миру.

В абонемент включены масштабные расширения Apex и Contact с локациями Таноа и Ливония. Пользователи могут испытать наборы современной техники и оружия, пройти гуманитарную кампанию из Laws of War и выполнить тактические миссии. Дополнительно открывается доступ к фанатским работам формата Creator DLC. Геймеры смогут посетить джунгли Вьетнама, пустыню Сахара и леса Европы времен холодной войны, что обеспечит более 1000 часов игрового процесса.