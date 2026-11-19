Bohemia Interactive ищет программиста инструментов (Tools Programmer), который присоединится к команде разработчиков Enfusion Engine. Этот движок станет технологической основой будущих игр студии, включая Arma 4, поэтому компания продолжает развивать его возможности и создавать инструменты для работы над масштабными игровыми мирами.

Ранее Bohemia Interactive использовала движок Real Virtuality, который в 2021 году сменил Enfusion. Впрочем, его разработка началась значительно раньше: на момент официального анонса команда работала над технологией уже четыре года, а первые идеи и некоторые фундаментальные наработки появились ещё в 2014 году.

Особое значение движок имеет для Arma 4. Игровой мир проекта, согласно ранее опубликованной информации, будет занимать около 900 квадратных километров. Разработчики Bohemia Interactive отмечали, что обычный игровой движок не справился бы с подобными масштабами без специальных технических решений. Поэтому Enfusion продолжает адаптироваться под потребности студии.

В описании вакансии говорится, что новый сотрудник будет создавать инструменты для художников, дизайнеров, аниматоров и специалистов по звуку. Также ему предстоит участвовать в разработке технологий для масштабных игровых миров и инструментов, которыми сообщество сможет пользоваться при создании собственных модификаций. Основная работа будет связана непосредственно с Enfusion Engine, на котором строится Arma 4.