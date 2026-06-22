Bohemia Interactive выпустила демоверсию Arma: Cold War Assault Remastered и открыла исходный код движка

Демоверсия представляет собой обновлённую версию классического военного шутера 2001 года. Разработчики перенесли оригинальный движок на современную кодовую базу с использованием стандарта C++20, а также обеспечили поддержку 64-разрядных версий Windows и Linux. Проект распространяется бесплатно.

По словам авторов, релиз выполняет сразу несколько задач. Помимо возможности ознакомиться с игрой, пользователи получают официальный набор ассетов, предназначенный для создания собственных миссий, модификаций и другого контента для экосистемы Arma. В комплект входят игровые данные, которые разрешено использовать в рамках лицензии Arma Public License Share Alike.

Одновременно с выходом демоверсии Bohemia Interactive открыла доступ к исходному коду движка Poseidon на GitHub. Репозиторий содержит код движка и игровых систем, лицензированный по GPL 3.0 с дополнительными условиями. Разработчики отмечают, что сообщество может изучать, изменять и распространять код в соответствии с условиями лицензии.

В компании подчеркнули, что права на торговые марки ARMA и Operation Flashpoint не передаются вместе с исходным кодом. Также отдельно распространяются игровые данные, включая модели, текстуры, звуки и миссии.

Согласно описанию проекта, демоверсия позволяет бесплатно опробовать обновлённую версию классической песочницы с открытыми локациями, техникой, искусственным интеллектом и системой миссий. Минимальные системные требования включают 4 ГБ оперативной памяти, двухъядерный процессор с частотой 2.0 ГГц и видеокарту с поддержкой OpenGL 3.3.