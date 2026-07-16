Ремастер Arma: Cold War Assault вышел в Steam - владельцы оригинала получили бесплатную копию

Спустя 25 лет после первого появления игроков на Эвероне, Bohemia Interactive объявила о выпуске Arma: Cold War Assault Remastered. Игра, с которой всё началось, возвращается на модернизированном движке. Разработанное в сотрудничестве с членами нашего игрового сообщества, это переиздание сохраняет оригинальный геймплей, миссии, кампании и совместимость с контентом сообщества, одновременно перенося классический опыт на современные системы. Все владельцы Arma: Cold War Assault в Steam могут играть в переизданную версию уже сегодня.
Arma: Cold War Assault Remastered — это не ремейк или переработка. Это переиздание оригинальной игры, ориентированное на сохранение оригинала, построенное на модернизированной версии классического движка Poseidon.
Оригинальные острова, модели, текстуры, звуки, музыка, миссии, кампании и озвучка были сохранены. Цель — сохранить аутентичность оригинала, одновременно улучшив работу игры, её отображение, размещение и поддержку контента сообщества на современном оборудовании.
Ключевые улучшения включают:
- Нативную 64-битную поддержку Windows и Linux
- Новый рендерер OpenGL 3.3, оптимизированный для сохранения оригинальной атмосферы
- Современную обработку ввода с поддержкой современных периферийных устройств и Steam Deck
- Поддержку современных разрешений и сверхширокоформатных соотношений сторон
- Восстановлена поддержка пространственного звука
- Повышена стабильность и производительность на современных системах
- Многопользовательский режим по локальной сети, поддержка выделенных серверов и голосовая связь по сети
- Экспериментальная поддержка функции «Присоединиться в процессе» для совместимых миссий
Наряду с ремастером, исходный код движка теперь доступен для публичного доступа на GitHub в репозитории BohemiaInteractive/cwr.
Arma: Cold War Assault Remastered устанавливается вместе с классической версией и не заменяет её. Оригинальная версия Steam остаётся доступной и неизменённой, со своими собственными файлами, профилями, сохранениями, конфигурацией и рабочими процессами модификаций.
Сохранения классической версии несовместимы с обновлённой версией, поскольку в обновлённой версии используются отдельные данные профиля и конфигурации. Многопользовательский режим также отделен от классической версии. Клиенты обновлённой версии не могут подключаться к классическим серверам, а клиенты классической версии не могут подключаться к серверам обновлённой версии.
Владельцы торентигруха получили бесплатную копию 🤌😂
Богемия права на игру выкупила у Кодмастерс? Как у них получилось игру издавать? Если да, то почему название не оригинальное?
Очень по капиталистически
Текстуры хотя бы могли обновить.