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Arma: Cold War Assault 22.06.2001
Экшен, Симулятор, Шутер, Тактика, От первого лица, От третьего лица
8.8 339 оценок

Ремастер Arma: Cold War Assault вышел в Steam - владельцы оригинала получили бесплатную копию

monk70 monk70

Спустя 25 лет после первого появления игроков на Эвероне, Bohemia Interactive объявила о выпуске Arma: Cold War Assault Remastered. Игра, с которой всё началось, возвращается на модернизированном движке. Разработанное в сотрудничестве с членами нашего игрового сообщества, это переиздание сохраняет оригинальный геймплей, миссии, кампании и совместимость с контентом сообщества, одновременно перенося классический опыт на современные системы. Все владельцы Arma: Cold War Assault в Steam могут играть в переизданную версию уже сегодня.

Arma: Cold War Assault Remastered — это не ремейк или переработка. Это переиздание оригинальной игры, ориентированное на сохранение оригинала, построенное на модернизированной версии классического движка Poseidon.

Оригинальные острова, модели, текстуры, звуки, музыка, миссии, кампании и озвучка были сохранены. Цель — сохранить аутентичность оригинала, одновременно улучшив работу игры, её отображение, размещение и поддержку контента сообщества на современном оборудовании.

Ключевые улучшения включают:

  • Нативную 64-битную поддержку Windows и Linux
  • Новый рендерер OpenGL 3.3, оптимизированный для сохранения оригинальной атмосферы
  • Современную обработку ввода с поддержкой современных периферийных устройств и Steam Deck
  • Поддержку современных разрешений и сверхширокоформатных соотношений сторон
  • Восстановлена ​​поддержка пространственного звука
  • Повышена стабильность и производительность на современных системах
  • Многопользовательский режим по локальной сети, поддержка выделенных серверов и голосовая связь по сети
  • Экспериментальная поддержка функции «Присоединиться в процессе» для совместимых миссий

Наряду с ремастером, исходный код движка теперь доступен для публичного доступа на GitHub в репозитории BohemiaInteractive/cwr.

Arma: Cold War Assault Remastered устанавливается вместе с классической версией и не заменяет её. Оригинальная версия Steam остаётся доступной и неизменённой, со своими собственными файлами, профилями, сохранениями, конфигурацией и рабочими процессами модификаций.

Сохранения классической версии несовместимы с обновлённой версией, поскольку в обновлённой версии используются отдельные данные профиля и конфигурации. Многопользовательский режим также отделен от классической версии. Клиенты обновлённой версии не могут подключаться к классическим серверам, а клиенты классической версии не могут подключаться к серверам обновлённой версии.

ПК 19 Релизы 1 Трейлеры 1
6
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Dunovo

Владельцы торентигруха получили бесплатную копию 🤌😂

4
Рикочико

Богемия права на игру выкупила у Кодмастерс? Как у них получилось игру издавать? Если да, то почему название не оригинальное?

2
BattleEffect
Спустя 25 лет
Arma: Cold War Assault Remastered — это не ремейк или переработка. Это переиздание оригинальной игры, ориентированное на сохранение оригинала, построенное на модернизированной версии классического движка Poseidon.
580 руб.

Очень по капиталистически

SkyGame

Текстуры хотя бы могли обновить.