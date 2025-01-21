Bohemia Interactive опубликовала финансовый отчет за 2024 год и обещает "сюрпризы" для игроков

Bohemia Interactive подводит итоги успешного финансового года, за который её выручка увеличилась на 34%, достигнув 57,3 млн долларов. Чешская компания, известная среди прочего благодаря серии Arma, продала 4,85 млн копий своих игр, 42% из которых пришлись на покупателей из США, а общее число уникальных игроков достигло 17 миллионов. В отчетном периоде также зафиксирован выход Arma 4, который запланирован на 2027 год, и продажа 530 000 копий дополнения DayZ Frostline, хоть отзывы о котором были смешанными.

Президент компании, Славомир Павличек, отметил, что Arma Reforger стала «настоящим хитом» с растущим интересом на PlayStation 5. В новом году Bohemia Interactive обещает «игровые сюрпризы», улучшения для уже существующих игр, а также новые проекты от небольших команд в рамках программы Bohemia Incubator.