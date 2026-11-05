Для Arma Reforger вышло Rally DLC с гонками и масштабным обновлением транспорта

Bohemia Interactive выпустила Rally DLC для Arma Reforger, добавляющее одиночные заезды на время по шести трассам на островах Эверон, Арланд и Колгуев. Одновременно для всех игроков стало доступно бесплатное обновление 1.9, которое существенно перерабатывает физику и управление транспортом.

В дополнении представлены три автомобиля с разными характеристиками и поведением на дороге:

Šárka 105 RS — спортивная версия с двигателем мощностью 130 л. с., пятиступенчатой коробкой передач, расширенным обвесом и гоночным рулём.

Sputnik 600 RS — необычный восточногерманский автомобиль с двухтактным двигателем, отличающийся небольшим весом.

Dana 2001 RS — модель с советским дизайном приборной панели и рулевого колеса, предлагающая сбалансированные характеристики.

Игроки смогут настраивать условия заездов, соревноваться с призрачными версиями собственных результатов и улучшать личные рекорды. Если автомобиль перевернётся, на помощь придут управляемые ИИ зрители, которые поставят его обратно на колёса.

Главным нововведением бесплатного обновления 1.9 стала масштабная переработка транспортной системы. Разработчики обновили физику двигателей, сцепления, дифференциалов и колёс, а также улучшили работу рулевого управления, шин и подвески. Вождение с механической коробкой передач теперь требует более аккуратного обращения со сцеплением, а переработанное распределение крутящего момента помогает машинам с несколькими ведущими осями преодолевать неровности.

Кроме того, появилась поддержка гоночных рулей, педалей и переключателей передач с тактильной обратной связью. Добавлено управление рулём с помощью мыши, а скорость поворота колёс теперь одинаково работает при использовании клавиатуры и геймпада. На дорогах и бездорожье также появились новые эффекты пыли, грязи, следов шин и дыма.

Другие нововведения обновления 1.9:

Возможность убирать кусты лопатой. При строительстве баз мешающая растительность также автоматически удаляется.

Объединение оставшихся патронов из совместимых магазинов.

Улучшения бронемашины LAV-25: оптика ночного видения, дымовые гранатомёты и переключатель темпа стрельбы. При этом её стоимость снабжения и требуемое звание увеличены.

Фляги с водой, позволяющие восстанавливать гидратацию, что положительно влияет на выносливость и устойчивость при прицеливании.

Дополнительные исправления и улучшения.

Rally DLC уже доступно на ПК и консолях за $7,99 / €7,99. Обновление 1.9 распространяется бесплатно на всех владельцев Arma Reforger.