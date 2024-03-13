Обновление 1.1 для Arma Reforger добавляет партизан, улучшения ИИ и многое другое

Разработчики из Bohemia Interactive сообщили о выходе обновления 1.1 для Arma Reforger. В этом обновлении представлен новый игровой контент, оружие, ресурсы и ряд интересных улучшений. В версии 1.1 игроки теперь могут играть за фракцию партизанского сопротивления и сотрудничать, чтобы освободить остров Эверон от советских оккупантов в совершенно новом PvE-сценарии под названием Combat Ops: Everon.
Обновление 1.1 представляет Combat Ops: Everon, динамичный сценарий PvE. В этом игровом режиме игроки присоединяются к фракции сопротивления (FIA) и выполняют различные задачи по освобождению острова Эверон от советских оккупантов. Хотя Arma Reforger в первую очередь ориентирована на PvP-геймплей, теперь игроки могут сразиться с недавно улучшенным ИИ в динамичном сценарии, который предлагает разные цели и точки появления в каждом раунде. В соответствии с основной философией Bohemia Interactive, игровой режим открыт и доступен для повторного прохождения, создавая часы динамичного игрового процесса на обширном острове. В этот сценарий можно играть в одиночку, но лучше всего его использовать в совместной игре до 6 игроков.
Arma Reforger состоит из трех фракций: США, СССР и FIA, и все три получили значительные улучшения вооружения. От совершенно нового американского карабина M16a2 до новой оптики как для американской, так и для советской фракций, до пулемета FIA UK-59L, башни NSV и вооруженного УАЗа, 1.1 добавляет долгожданный усилитель вооружения по всем направлениям.
И FIA, и советские фракции теперь имеют в своем распоряжении новые активы, в том числе разнообразную гражданскую одежду, новый советский камуфляж, радиостанцию FIA и многое другое. Эти дополнения призваны повысить погружение в игру Arma Reforger, а в случае с новым камуфляжем помогут игрокам советской фракции лучше скрываться на деревенской игровой местности.
Версия 1.1 также содержит множество исправлений, настроек и улучшений игрового процесса. Изменения облаков и освещения делают игровую среду более реалистичной. Кроме того, разработчики доработали и оптимизировали игровой режим «Конфликт», чтобы обеспечить честные, веселые и захватывающие PvP-матчи.
Жаль, что оккупанты не американские. Тогда хотя бы какой-то интерес появился бы в этот новый режим сыграть. Западные разрабы уже задрали оккупантами выставлять строго советских, русских, корейских, арабских... ну вы поняли. Но сами американцы почему-то всегда белые пушистые ангелы освободители. У разрабов на западе совсем что ли с фантазией плохо на эту тему?
Так они ориентируются на западный рынок, никаких открытий здесь нет.
знакомый подчерк Bohemia - деревянная и топорная графика, помешательство на советских шпионах и диверсантах.
очередная ММО. Совсем разленились делать сюжеты, НПС и интересные для исследования локации.