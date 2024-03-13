Обновление 1.1 для Arma Reforger добавляет партизан, улучшения ИИ и многое другое

Тактический мультиплеерный шутер, являющийся основой для Arma 4.

Arma: Reforger предлагает игрокам принять участие в сражениях на Эвероне, острове посреди Атлантики площадью 51 км² в архипелаге Мальден. Именно на этом острове разворачивались некоторые события Arma: Cold War Assault.

Вы можете взять на себя роль как солдата США, так и Советской Армии. Выберите сторону и отправляйтесь на поля сражений, чтобы захватывать стратегические позиции и стараться достигать других целей в постоянно меняющейся обстановке.

Помимо стандартного мультиплеерного режима, в игре также есть режим Game Master, в котором вы можете управлять событиями, создавать уникальные миссии и вести игроков к победе — или принимать участие в испытаниях, придуманных другими игроками.

Arma: Reforger была создана на базе нового движка Enfusion, в отличие от предыдущих частей игры, которые разрабатывались на Real Virtuality.