Остров из классической Operation Flashpoint появится в Arma: Reforger - правда, после заметного роста цены

Поклонники серии Arma получили любопытные новости от Bohemia Interactive. Судя по всему, разработчики решили порадовать фанатов классики — в 2025 году в Arma: Reforger появится легендарный остров Колгуев из Operation Flashpoint: Cold War Crisis, известной также как ArmA: Cold War Assault.

Впрочем, есть и менее приятные новости — с 18 ноября 2024 года стоимость Arma: Reforger существенно вырастет до 40 долларов (примерно 3900 рублей). А потому тем, кто давно поглядывает в сторону игры, стоит поторопиться — сейчас проект можно приобрести в Steam всего за 1400 рублей.