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Arma: Reforger 17.05.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, От третьего лица
6.1 84 оценки

Остров из классической Operation Flashpoint появится в Arma: Reforger - правда, после заметного роста цены

Lunersun
Новости

Поклонники серии Arma получили любопытные новости от Bohemia Interactive. Судя по всему, разработчики решили порадовать фанатов классики — в 2025 году в Arma: Reforger появится легендарный остров Колгуев из Operation Flashpoint: Cold War Crisis, известной также как ArmA: Cold War Assault.

Впрочем, есть и менее приятные новости — с 18 ноября 2024 года стоимость Arma: Reforger существенно вырастет до 40 долларов (примерно 3900 рублей). А потому тем, кто давно поглядывает в сторону игры, стоит поторопиться — сейчас проект можно приобрести в Steam всего за 1400 рублей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Avel_N
сейчас проект можно приобрести в Steam всего за 1400 рублей.

1275 рублей, если покупать пак шутер игр бохемии, и при этом Арма3 уже у вас есть (а она скорее всего уже у вас есть, если вы хотите купить рефорджер)

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