Противостояние России и США в 2017 году: авторы мода RHS Status Quo для Arma: Reforger поделились свежим трейлером

Показали новый трейлер мода RHS Status Quo для Arma: Reforger. Это крупный проект, который посвящён противостоянию России и США. Разработчики долго думали над временными рамками и в итоге решили не уходить в будущее или прошлое — мод будет про наше время, с упором на 2017 год.

Команда собирается выпускать сразу две версии мода — постоянно обновляемую для тех, кто любит быстрее всех оценивать все новинки, и стабильную для остальных. Такая схема уже работала в Arma 3, так что авторы решили её не менять. Кстати, теперь все фракции запихнут в один мод, а не будут дробить на кучу отдельных.

Ну а если вам интересно, что ещё планируют добавить в мод, можете глянуть их дорожную карту по ссылке.