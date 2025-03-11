Противостояние России и США в 2017 году: авторы мода RHS Status Quo для Arma: Reforger поделились свежим трейлером

Показали новый трейлер мода RHS Status Quo для Arma: Reforger. Это крупный проект, который посвящён противостоянию России и США. Разработчики долго думали над временными рамками и в итоге решили не уходить в будущее или прошлое — мод будет про наше время, с упором на 2017 год.
Команда собирается выпускать сразу две версии мода — постоянно обновляемую для тех, кто любит быстрее всех оценивать все новинки, и стабильную для остальных. Такая схема уже работала в Arma 3, так что авторы решили её не менять. Кстати, теперь все фракции запихнут в один мод, а не будут дробить на кучу отдельных.
Ну а если вам интересно, что ещё планируют добавить в мод, можете глянуть их дорожную карту по ссылке.
Да тут как бы в реале не поиграть…
Многие мои знакомые-релоканты у нас в Гамбурге с нетерпением ждали этот мод, чтобы выплеснуть всю накопившуюся за три года обиду. В основном это молодые парни, полные левых идей, однако живущие в длительном (и наверное уже окончательном) содружестве с правой рукой. Они говорят, что желают встать на сторону страны их мечты, СССР 2.0 с развитой системой пособий, квот, талонов для малообеспеченных слоев населения, обамакеа, диверсити и свободной разноцветной любовью против молодого хищного капиталистического государства, живущего в нравственно-культурных парадигмах 19-го века.
Несмотря на то, что я тоже мечтаю однажды стать гражданином Великой Америки, не спешу присоединиться к бравым нарисованным джи-ай из армы. Ветер конъюнктуры нынче слишком изменчив - прям как гендерная идентификация посетителей реддит. Поэтому отложу игру в долгий ящик, возможно, до очередного мода, где бывшие враги будут совместно руинить четвертый евросоюз, как их далекие предки в 45-м уже делали с третьим.