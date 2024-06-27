Свежее обновление Arma: Reforger приносит с собой арсенал новинок и поумневших ботов

Виртуальное поле боя Arma Reforger претерпело значительные изменения с выходом обновления 1.2 "Reinforcements". Это обновление расширяет возможности игрового процесса и вносит ряд ключевых изменений в механику игры.

Боты научились управлять транспортом

Наиболее заметным нововведением стала передача управления наземной техникой в руки искусственного интеллекта. Ранее эта привилегия была доступна только игрокам, но теперь и ИИ-солдаты могут садиться за руль. Искусственный интеллект не просто научился вести машины — он эффективно ориентируется на местности, избегает препятствий и использует дорожную сеть.

Впечатляет и то, что ИИ способен вести огонь из бортового вооружения и принимать тактические решения по распределению ролей в экипаже. К примеру, при выбытии стрелка ИИ может оперативно назначить на его место другого члена экипажа. Такие инновации существенно расширяют возможности как для кооперативного, так и для соревновательного геймплея.

Расширение возможностей командования

Разработчики существенно увеличили набор команд, доступных для управления ИИ-бойцами. Отныне игроки могут отдавать своим виртуальным подчинённым разнообразные приказы: от перемещения к контрольным точкам и ведения подавляющего огня до оказания медицинской помощи и защиты целей. Не обошли вниманием и транспортные операции — ИИ научился самостоятельно садиться в технику и покидать её по команде.

Усиление воздушной мощи

Заметные улучшения коснулись и воздушной техники. Если раньше транспортные вертолёты в Arma Reforger были лёгкой добычей, особенно при посадке, то после обновления ситуация кардинально изменилась. Разработчики оснастили UH-1H и Mi-8MT турельным вооружением, что позволяет вести подавляющий огонь и эффективно защищаться от наземных угроз.

Эта модернизация в корне меняет динамику воздушного боя. Вертолёты перестали быть уязвимой мишенью для РПГ и превратились в грозную силу, способную противостоять как пехоте, так и бронетехнике противника.

Новое вооружение и тактические возможности

Арсенал игроков пополнился новыми видами вооружения и снаряжения, что существенно расширяет тактические возможности. Особого внимания заслуживают три ключевых нововведения:

Осветительные ракеты: Ночной бой больше не является непреодолимым испытанием. В игру внедрены подствольные гранатомёты с осветительными ракетами, позволяющие освещать выбранные области поля боя. Взрывные заряды: Фракции США и СССР получили в своё распоряжение взрывные заряды с детонаторами. Это открывает широкий простор для проведения диверсий, организации засад и применения других тактик, связанных с использованием взрывчатки. Наличие временных взрывателей и детонаторов позволяет игрокам проявлять ещё большую изобретательность в планировании операций. Штыки: Появление съёмных штыков для всех трёх игровых фракций придало новое измерение ближнему бою. Теперь игроки могут атаковать бесшумно, используя элемент неожиданности, или эффективно обороняться в ситуациях, когда противник оказывается на расстоянии вытянутой руки.

Пополнение советского арсенала

Отдельного упоминания заслуживает новое оружие в советском арсенале. АКС-74У — лёгкий укороченный вариант АК-74 — стал отличным выбором для ближнего боя. Это оружие идеально подходит для экипировки противотанкового бойца или медика, позволяя солдатам специализироваться в своих ролях без ущерба для огневой мощи.

В дополнение к этому, игра обогатилась новыми костюмами пилотов и перчатками, расширяя возможности для создания аутентичной экипировки внутриигровых фракций. Также введены несколько новых ролей солдат, включая подразделения специальных сил США и СССР, которые теперь доступны для размещения «Мастером игры».

Новые функции в Game Master

Режим Game Master, позволяющий создавать собственные сценарии, также претерпел значительные улучшения. Реализованы две наиболее востребованные функции контрольных точек:

Цикличные контрольные точки: Эта функция позволяет создавать круговые маршруты для ИИ-солдат. Если раньше искусственный интеллект мог перемещаться только по линейному маршруту от точки А до точки Б, то сейчас есть возможность зациклить маршрут патрулирования. Это значительно облегчает настройку сценариев и создание более реалистичной игровой среды. Связывание контрольных точек: Данная функция позволяет привязывать контрольные точки к конкретным объектам. К примеру, можно создать контрольную точку, которая укажет ИИ войти в определённое транспортное средство или уничтожить конкретный объект.

Оптимизация инвентаря

Система инвентаря подверглась значительной переработке, что привело к существенному улучшению производительности и удобства использования. Полностью переработана система репликации инвентаря, что решило проблемы с производительностью, вызванные предыдущей системой.

Усовершенствована функция перетаскивания предметов, а весь пользовательский интерфейс и опыт работы с инвентарем получили визуальное обновление. Разработчики уверены, что новый инвентарь представляет собой существенный шаг вперёд, и рассчитывают на положительную оценку обновлённого интерфейса игроками.

Усовершенствование искусственного интеллекта

Искусственный интеллект противника также подвергся серьезной доработке. Теперь ИИ демонстрирует более реалистичное поведение в бою, эффективнее используя подавляющий огонь и тактические приёмы. При следующей встрече с отрядом FIA игроки, вероятно, заметят, что ИИ-солдаты могут более точно подавлять их позиции благодаря обновлённому поведению при стрельбе.

Подавляющий огонь стал отдельной командой для ИИ, и теперь искусственный интеллект использует его для прикрытия и подавления области как пулями, так и осколочными гранатами. ИИ-противники стали оперативнее реагировать на предполагаемые позиции игроков в случае атаки и способны вести огонь на подавление в течение более длительного времени.

Немаловажно и то, что была полностью переработана логика временных интервалов стрельбы. Это позволило достичь более естественных моделей ведения огня и дало возможность лучше регулировать скорострельность в различных боевых ситуациях.

Переработка развёртываемых радиостанций

Развёртываемые радиостанции, уже прошедшие несколько итераций улучшений, получили новый функционал. Их можно пополнять припасами и использовать ресурсы в непосредственной близости от них. Это означает, что вместо отказа от развёрнутой радиостанции с исчерпанными возможностями для появления новых юнитов, игроки могут пополнить её припасами для обеспечения дополнительных спавнов.

В связи с этим изменением стоимость радиостанций выросла до 200 единиц припасов, так как теперь они поставляются загруженными припасами на 100 единиц спавнов. «Мастерам игры» предоставлена возможность выбирать между тремя различными типами бюджетов для радиостанций: неограниченный спавн, использование припасов и ограниченное количество билетов на спавн.

Внедрено новое действие, видимое владельцу радиостанции, которое позволяет отключать спавн с предустановленными наборами снаряжения. Это даёт игрокам больше контроля над процессом появления новых юнитов и использованием ресурсов.

На этом сегодня всё. С полным списком изменений вы можете ознакомиться на официальном сайте.