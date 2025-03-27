В Arma Reforger добавили частичную разрушаемость и новую советскую технику

Геймеры дождались появления боевых вертолетов с ракетным вооружением

Разработчики Arma Reforger выпустили масштабный патч, который добавил новую военную технику, минометы и разрушаемость объектов. Парк транспорта пополнился у армий США и СССР.

Авторы симулятора добавили вертолеты Ми-8 и UH-1H, а также американскую LAV-25 и советскую БРДМ-2. Также геймерам стали доступны минометы для точечного обстрела позиций противника.

С новым патчем для Arma Reforger в игру добавили частичную разрушаемость. Теперь деревья не станут преградой для техники, а здания можно складывать по кирпичикам, чтобы выкурить противника.

Arma Reforger вышла 13 мая 2022 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Новая часть серии стала первой игрой франшизы, которую смогли опробовать владельцы консолей, а сам шутер пользуется популярностью среди геймеров благодаря модификациям. Reforger является испытательным полигоном для будущей Arma 4.