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Arma: Reforger 17.05.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, От третьего лица
6.4 111 оценок

В Arma Reforger добавили частичную разрушаемость и новую советскую технику

Simple Jack Simple Jack

Геймеры дождались появления боевых вертолетов с ракетным вооружением

Разработчики Arma Reforger выпустили масштабный патч, который добавил новую военную технику, минометы и разрушаемость объектов. Парк транспорта пополнился у армий США и СССР.

Авторы симулятора добавили вертолеты Ми-8 и UH-1H, а также американскую LAV-25 и советскую БРДМ-2. Также геймерам стали доступны минометы для точечного обстрела позиций противника.

С новым патчем для Arma Reforger в игру добавили частичную разрушаемость. Теперь деревья не станут преградой для техники, а здания можно складывать по кирпичикам, чтобы выкурить противника.

Arma Reforger вышла 13 мая 2022 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Новая часть серии стала первой игрой франшизы, которую смогли опробовать владельцы консолей, а сам шутер пользуется популярностью среди геймеров благодаря модификациям. Reforger является испытательным полигоном для будущей Arma 4.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
MNM 1985

Как раз играю в Operation Flashpoint , вещь

3
SoRaS3

Но ведь она устарела.. и имеет низкий FOV, как мне помнится.

И режим "креатива" конечно же. )

2
MNM 1985 SoRaS3

Для меня она нисколько не устарела , а фанатские кампании наверное даже сейчас выходят , хоть и редко . Пробовал ARMA 3 ну вот вообще не то , может потому что раньше в 1 часть наиграл наверное миллион часов )

1
Light of Tfuth

Оно ещё живо ?

0
sa1958

Хорошо.

-1
KIBERMAX
Reforger является испытательным полигоном для будущей Arma 4.

Ок вместо того что бы полноценно начать разрабатывать Арму 4, они пилят бессмысленные обновы на Arma Reforger, тратя на это время и средства, ладно ок.

-2
Janekste

Reforger является публичным испытательным полигоном для будущей Arma 4, чтоб геймеры могли заранее протестировать все новые фичи и дать разработчикам обратную связь. Работая над Arma Reforger, разработчики по факту полноценно работают над Arma 4. Ну если ты считаешь публичное тестирование новых фич пустой тратой времени и средств, ну Ок, ладно, тогда с тобой не о чем говорить...

-1
PolGhost Janekste

Только вот за этот "испытательный полигон" геймеры отдают свои кровные. Как в будущем вынуждены будут отдавать свои кровные за четвертую Арму

1
Xarrisaf PolGhost

Никто не был обязан купить бетку 4ой армы. Нет желания быть лабораторной мышью, арма 3 имеет стабильный онлаин.

0
PolGhost Xarrisaf

Не отрицаю. Но и умолчать о таком было бы неправильно

0