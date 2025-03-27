В Arma Reforger добавили частичную разрушаемость и новую советскую технику

Геймеры дождались появления боевых вертолетов с ракетным вооружением
Разработчики Arma Reforger выпустили масштабный патч, который добавил новую военную технику, минометы и разрушаемость объектов. Парк транспорта пополнился у армий США и СССР.
Авторы симулятора добавили вертолеты Ми-8 и UH-1H, а также американскую LAV-25 и советскую БРДМ-2. Также геймерам стали доступны минометы для точечного обстрела позиций противника.
С новым патчем для Arma Reforger в игру добавили частичную разрушаемость. Теперь деревья не станут преградой для техники, а здания можно складывать по кирпичикам, чтобы выкурить противника.
Arma Reforger вышла 13 мая 2022 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Новая часть серии стала первой игрой франшизы, которую смогли опробовать владельцы консолей, а сам шутер пользуется популярностью среди геймеров благодаря модификациям. Reforger является испытательным полигоном для будущей Arma 4.
Как раз играю в Operation Flashpoint , вещь
Но ведь она устарела.. и имеет низкий FOV, как мне помнится.
И режим "креатива" конечно же. )
Для меня она нисколько не устарела , а фанатские кампании наверное даже сейчас выходят , хоть и редко . Пробовал ARMA 3 ну вот вообще не то , может потому что раньше в 1 часть наиграл наверное миллион часов )
Оно ещё живо ?
Хорошо.
Ок вместо того что бы полноценно начать разрабатывать Арму 4, они пилят бессмысленные обновы на Arma Reforger, тратя на это время и средства, ладно ок.
Reforger является публичным испытательным полигоном для будущей Arma 4, чтоб геймеры могли заранее протестировать все новые фичи и дать разработчикам обратную связь. Работая над Arma Reforger, разработчики по факту полноценно работают над Arma 4. Ну если ты считаешь публичное тестирование новых фич пустой тратой времени и средств, ну Ок, ладно, тогда с тобой не о чем говорить...
Только вот за этот "испытательный полигон" геймеры отдают свои кровные. Как в будущем вынуждены будут отдавать свои кровные за четвертую Арму
Никто не был обязан купить бетку 4ой армы. Нет желания быть лабораторной мышью, арма 3 имеет стабильный онлаин.
Не отрицаю. Но и умолчать о таком было бы неправильно