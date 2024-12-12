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Arma: Reforger 17.05.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, От третьего лица
6.2 90 оценок

Военный симулятор Arma: Reforger добрался до PS5 - теперь каждый выстрел можно почувствовать благодаря DualSense

Lunersun
Новости

Тактический шутер Arma: Reforger добрался наконец и до PlayStation 5. Изначально игра вышла в ранний доступ ещё в 2022 году на ПК и Xbox Series S/X как своеобразная разминка перед созданием полноценной Arma 4.

За это время игра успела обрасти контентом и даже получила серьёзное обновление Reinforcements. В нём разработчики прокачали искусственный интеллект и добавили возможность командовать отрядами. А сам проект, если кто не знает, отправляет игроков во времена Холодной войны — можно погонять на военной технике и пострелять из реалистичного оружия.

Свежее обновление Arma: Reforger приносит с собой арсенал новинок и поумневших ботов

Владельцам PS5 достанется уже полная версия со всеми улучшениями, да ещё и с поддержкой DualSense — обещают, что каждый выстрел будет чувствоваться по-особенному.

За игру просят 40 долларов.

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