Анонсирован шутер в жанре roguelite Armatus от создателей Godfall

Студия Counterplay Games, известная по проектам Godfall и Duelyst, представила свою новую игру под названием Armatus. Издателем выступает компания Fictions. Проект представляет собой шутер с элементами roguelite от 3 лица. Релиз запланирован на 2026 год для ПК, консолей PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Действие игры разворачивается в постапокалиптических руинах Парижа, которые были захвачены полчищами демонов. Игроку предстоит взять на себя роль сверхъестественного воина древнего ордена. Главная цель заключается в очистке города от чудовищ и поиске затерянного пути к небесам, который называют Темные ворота. Героя призвала группа выживших, верящих, что он способен остановить хаос и спасти их от верной гибели.

Игровой процесс строится на механике постоянных смертей и возрождений. При каждом новом забеге пользователь получает ценный опыт и знания для дальнейшего прохождения. В арсенале героя представлены 4 стартовых вида огнестрельного оружия и 3 небесные способности. Разработчики обещают систему процедурной генерации локаций, врагов и наград, поэтому каждое прохождение будет уникальным. Геймерам предстоит экспериментировать со сборками и комбинировать навыки для успешного уничтожения монстров. В конце пути игроков ждет битва с могущественным боссом по имени Монумент.

В сервисе Steam проходит фестиваль демоверсий, в рамках которого с 23 февраля по 2 марта всем желающим доступен ознакомительный фрагмент проекта. Авторы отмечают, что они активно собирают отзывы от сообщества для улучшения игры к моменту полноценного релиза. Для запуска минимально потребуются процессор Intel Core i5 9600K, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 и 16 гигабайт оперативной памяти. На жестком диске игра займет 60 гигабайт свободного места.