Armatus показала непрерывную битву с боссами на пути к Солнечным вратам

PlayStation представила новый геймплейный трейлер Armatus — роглайт-шутера от третьего лица, над которым работает студия Counterplay Games. Главной частью ролика стала непрерывная демонстрация сражения с двумя крупными противниками: Гулем и Хирургом. Герою приходится одновременно следить за атаками обоих боссов, использовать огнестрельное оружие и комбинировать его с небесными способностями.

События Armatus разворачиваются в разрушенном демонами Париже. Игрок управляет последним сверхъестественным воином древнего ордена, которому предстоит пробиться через заражённые улицы и всё более опасные области города в поисках Солнечных врат — утраченного прохода в рай. В арсенале героя есть коса, пистолеты и другое огнестрельное оружие, а также особые силы вроде святого огня и замедления времени.

Как и в других роглайтах, прохождение строится на повторных забегах: после гибели герой возвращается, получает новые улучшения и пробует продвинуться дальше. Игрокам предстоит экспериментировать с сочетаниями оружия, небесных умений и пассивных усилений.

Armatus выйдет 7 января 2027 года не только на PlayStation 5, но и на Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК через Steam и Microsoft Store. В день релиза игра также появится в Game Pass.