Armatus выйдет этой зимой и сразу появится в Game Pass - авторы Godfall готовят мрачный рогалик о демонах

Студия Counterplay Games, известная по Godfall, совместно с издателем Fictions анонсировала дату выхода своего нового проекта Armatus. Рогалик-шутер от третьего лица появится этой зимой на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2, а также будет доступен подписчикам Game Pass в день релиза.

Действие Armatus разворачивается в разрушенном Париже, захваченном демонами. Игрокам предстоит взять на себя роль последнего сверхъестественного воина древнего ордена и отправиться на поиски таинственных Врат Без Солнца — прохода в небеса, который может стать последней надеждой человечества.

Судя по описанию, разработчики делают ставку на классическую для жанра формулу «сражайся, погибай, становись сильнее». Каждое прохождение будет открывать новые способности и варианты развития персонажа, а смерть станет не поражением, а частью прогресса. Помимо огнестрельного оружия — от дробовиков до пистолетов-пулеметов — герой сможет использовать небесные силы, замедление времени и магические атаки.

Особенно интересно выглядит сочетание динамичного шутера с мрачной атмосферой конца света. Если многие современные рогалики делают акцент на пиксельной графике или изометрии, то Armatus пытается предложить более масштабный и кинематографичный подход. Неудивительно, что проект уже вызывает интерес у поклонников экшенов вроде Returnal и Remnant.

Пока точная дата выхода не раскрывается, но релиз состоится уже этой зимой. Для Counterplay Games это шанс напомнить о себе после неоднозначной судьбы Godfall, а для игроков — получить еще один потенциально любопытный рогалик в подписке Game Pass без дополнительных затрат.