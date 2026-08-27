Roguelite-шутер Armatus получил дату релиза - 7 января 2027 года на всех платформах

Counterplay Games, студия, известная по экшену Godfall, объявила дату релиза своего нового проекта — шутера в жанре roguelite Armatus. Игра выйдет 7 января 2027 года на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2. Это соответствует ранее анонсированному зимнему окну, хотя и сдвигает релиз за пределы 2026 года.

Действие Armatus разворачивается в охваченном демоническим вторжением Париже. Игрок берёт на себя роль могущественного воина, который помогает выжившим в борьбе с полчищами врагов. Как и положено roguelite, с каждым прохождением открываются новые улучшения способностей, а арсенал включает пистолеты-пулемёты, дробовики и другое оружие.

Благодаря динамичному геймплею и механике уклонения, Armatus неизбежно сравнивают с Returnal и Saros — и эти параллели скорее играют проекту на руку. Разнообразие оружия и способностей обещает сделать каждую попытку уникальной.

Издателем выступает компания Fictions, известная по Beast of Reincarnation от Game Freak. Важное дополнение: Armatus будет доступна в Game Pass с первого дня релиза. Ранее ограниченная по времени демоверсия на ПК уже получила положительные отзывы, и у игры есть все шансы стать заметным событием для поклонников экшена и roguelite-жанров.