Авторы Armello объявили о прекращении работы на неопределенный срок в связи с текущей экономической ситуацией

Фэнтезийное приключение, пропитанное духом настольных игр, придающим проекту от League of Geeks необычайного спокойствия, уюта, а также вдумчивости. Весь игровой процесс будет происходить вокруг королевского двора, повелитель которого подвергся воздействию разрушающей его разум и душу гнили.

Кланы Armello призывают своих лучших героев, что должны исполнять волю безумного короля, пока не соберутся с силами и не убьют его, заняв трон в придачу. Но героев много, а стало быть, вражда будет и между ними.

Игровая механика вертится вокруг дополняющих друг друга компонентов: смены дня и ночи, очков действий, карточек и форпостов. Их квинтэссенция и рождает индивидуальную механику стратегии, сменяющейся приключением.

Исследуйте мир и захватывайте города для повышения дохода, а также получения дополнительных преимуществ. А как вы нажмете “ закончить ход”, не мешкая, начинайте оснащать пункты, выстраивать оборону и закупаться навыками на случай встречи с другими героями. Только расчетливый и быстрый сможет занять трон. Быть может, это будете вы.