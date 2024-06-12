Авторы Armello объявили о прекращении работы на неопределенный срок в связи с текущей экономической ситуацией

Студия-разработчик Armello, компания League of Geeks, объявила о том, что в обозримом будущем она уйдет на перерыв.
В блоге, написанном Таем Кери, Трентом Кустерсом и Блейком Мицци, соучредители объявили, что команда собирается взять «длительный отпуск» и что они не уверены, «когда (или если) [они] воскресят этого великого зверя», в связи с текущими экономическими трудностями в индустрии.
Solium Infernum, вышедшая в феврале под одобрительные отзывы критиков, будет и дальше поддерживаться исправлениями ошибок и незначительными обновлениями контента, но «доходы от ее продаж не смогут финансировать дальнейшую активную разработку или DLC», добавили они.
Jumplight Odyssey, которая была отложена на неопределенный срок в декабре, через несколько месяцев после выхода в раннем доступе, не вернется к активной разработке, но все же получит полноценный релиз в течение следующего года.
"На данный момент для Jumplight Odyssey не нашлось приемлемых и своевременных инвестиций, которые позволили бы возобновить разработку игры", - говорится в сообщении. "Мы бы хотели, чтобы этот проект был завершен, но, к сожалению, разработка будет приостановлена".
Armello также продолжит существовать в онлайне, а планы по настольной игре Armello не будут затронуты изменениями, так как ею занимается King of the Castle Games.
Подавляющее большинство членов нашей команды перешли к новым интересным начинаниям, а те, кто остался, собираются взять заслуженный перерыв в течение следующих нескольких месяцев. Создавать видеоигры тяжело, мучительно тяжело в последние несколько лет, но умные, прекрасные люди, с которыми мы занимались этим, как внутри LoG, так и за ее пределами, делали этот безумный бизнес стоящим того каждый день.
Эм.. А сколько фанатов у данного проекта? // Неоник Икс
Не удивительно, там вон какие конкуренты мощные с indiE3 и game expo - там что не игра то рдр 2 с масс эффектом, вот и впали в уныние League of Geeks.