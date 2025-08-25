2 года назад FromSoftware выпустила Armored Core VI: Fires of Rubicon

25 августа 2023 года FromSoftware выпустила Armored Core VI: Fires of Rubicon — возвращение культовой серии, которое стало заметным событием в мире экшенов с мехами.

Сюжет игры переносит игрока на планету Рубикон 3, где идёт борьба за уникальный ресурс Корал.

ГГ выступает в роли наемника и сражается на стороне корпораций или повстанцев. Главная особенность игры — сборка собственного боевого меха: детали и вооружение напрямую влияют на стиль ведения боя. Вместо открытого мира и RPG-прокачки Armored Core VI предлагает миссии, где главное — тактика, реакция и инженерные решения.

Проект получил высокие оценки критиков (80–87 – Metacritic) и более 3-х миллионов проданных копий. Игру назвали «Лучшей экшен-игрой» на The Game Awards 2023. Обозреватели отмечали динамичные сражения, впечатляющих боссов и глубину кастомизации, а игроки называли ее «лучшей мех-игрой последних лет».

Как и другие игры FromSoftware в игре остается высокий уровень сложности и напряжённые бои с боссами.

Спустя два года (а любая игра FromSoftware раскрывается только со временем:) интересно, как игроки относятся к нестандартному "мех-соулсу"?