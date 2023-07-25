7-минутный геймплейный ролик Armored Core 6: Fires of Rubicon демонстрирует битву с огромным боссом ©

Новый геймплей Armored Core 6: Fires of Rubicon, возможно, не очень длинный, но он, безусловно, демонстрирует то, что игра может предложить, когда она выйдет в следующем месяце. В то время как Bandai Namco рекламировала, что Armored Core 6 будет содержать «захватывающие битвы с боссами», новый игровой процесс действительно продемонстрировал, что это на самом деле означает.

В одной из миссий масштаб Armored Core 6 действительно продемонстрирован, когда AC сражается со STRIDER, шахтерским кораблем Rubicon Liberation Front. Огромных размеров STRIDER затмевает все на экране, делая AC похожим на муравья.

Игроки также смогут использовать «четыре оружия одновременно, прикрепленные к каждой руке и плечу». Это оружие также можно настроить, как и весь ваш набор брони, что позволит AC играть разные роли в каждом столкновении. Bandai Namco отмечает, что «сборка AC в соответствии с вашим собственным стилем игры и стратегией имеет решающее значение для успеха».