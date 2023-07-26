Armored Core 6 будет мрачной и в стиле старой научной фантастики: музыка будет отражать эти темы ©

В интервью PC Gamer FromSoftware объяснила, что хочет сделать Armored Core 6 мрачной и в стиле старой научной фантастики. Все также вытекает из саундтрека, который сочетается с игровым дизайном. Также говорят о чувстве «одиночества и ностальгии». Саундтрек будет писать Кота Хосино, который работает в FromSoftware с 1998 года и отвечает за большинство игр компании.

«Хосино-сан также будет главным композитором Armored Core 6», — сказал директор Armored Core 6 Масару Ямамура. «Что касается взаимосвязи между звуковым дизайном и игровым дизайном, большая часть ее сводится к созданию общих тем и мотивов для игры, таких как мрачная, старая научная фантастика. Мы хотели, чтобы в игре было чувство одиночества и ностальгии, поэтому мы даем ему эти туманные «ключевые слова», и он сочиняет на их основе все, что захочет. Мы вставляем композиции в миссии и смотрим, как идет игра. Может быть, нам нужен какой-то пик здесь или какой-то провал там и мы корректируем это в зависимости от погоды и времени миссий, сражений с боссами и т. д.».

10-летний перерыв с момента выхода предыдущей игры Armored Core сыграл большую роль в задании тона, который FromSoftware хотела передать, потому что с 2013 года как разработчик, так и повествование сильно изменились.

«С точки зрения того, насколько [эти« ключевые слова »] отличаются от предыдущих игр Armored Core на этот раз, создавая ощущение ностальгической старой научной фантастики, масштаб и технологии мира значительно увеличились по сравнению с предыдущими играми Armored Core», — сказал Ямамура. «В Armored Core 6 вы увидите такие образы и окружения практически в космосе. Поэтому мы хотели, чтобы это величие передавалось и через музыку. Многое в музыкальном направлении также связано с этим аспектом игры».