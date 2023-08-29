Armored Core 6 дебютировала на первом месте британского розничного чарта, а последняя Final Fantasy покинула топ-40

В чарте самых продаваемых игр в Великобритании на прошлой неделе первое место занял новый мех-экшен Armored Core 6: Fires of Rubicon от FromSoftware, за ним следует неувядающая Mario Kart 8 Deluxe, а завершает пьедестал The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, занимающая нижнюю ступеньку.
Ниже представлен полный рейтинг:
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Mario Kart 8 Deluxe
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- FIFA 23
- Hogwarts Legacy
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Minecraft
- The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition
- Grand Theft Auto V
Оставшийся топ-30 выглядит вот так
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Star Wars Jedi: Survivor
- Red Dead Redemption 2
- Pikmin 4
- Nintendo Switch Sports
- Animal Crossing: New Horizons
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
- Grant Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
- Mafia Trilogy
- Pokémon Violetto
- Immortals of Aveum
- Street Fighter 6
- Lego Harry Potter Collection
- Diablo IV
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Mario + Rabbids Kingdom Battle
- Super Mario Odyssey
- Resident Evil 4
- Mario Party Superstars
- Cyberpunk 2077
- Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
- F1 23
- It Takes Two
- Dark Souls Trilogy
- Five Nights at Freddy's: Security Breach
- The Texas Chain Saw Massacre
- Pokémon Scarlatto
- Sonic Origins Plus
- Dead Space
Помимо Armored Core 6: Fires of Rubicon, еще одной новинкой в рейтинге стала игра Immortals of Aveum, занявшая лишь 21-е место, что свидетельствует о том, что магический экшен от первого лица от Ascendant Studios и издательства Electronic Arts не смог привлечь аудиторию.
Интересно также отметить, что Final Fantasy 16 полностью отсутствует в топ-40. Конечно, падение розничных продаж после выхода игры на PS5 было вполне ожидаемо, но, возможно, не столь резкое, поскольку в чартах продолжают присутствовать другие игры, вышедшие в последние месяцы, такие как Diablo 4, Street Fighter 6, ремейк Resident Evil 4 и Star Wars Jedi: Survivor.
видать, я просто не фанат Мехов
Зато 1,5 человека довольны.
"1,5 человека"
Онлайн, обогнавший ДС3(156к за раз и около 80к положительных отзывов на данный момент): Ну да ну да
Не нравится, вот и беситесь:)
Игра не понравилась. Жаль потраченные деньги.