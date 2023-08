Armored Core 6 дебютировала на первом месте британского розничного чарта, а последняя Final Fantasy покинула топ-40 ©

В чарте самых продаваемых игр в Великобритании на прошлой неделе первое место занял новый мех-экшен Armored Core 6: Fires of Rubicon от FromSoftware, за ним следует неувядающая Mario Kart 8 Deluxe, а завершает пьедестал The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, занимающая нижнюю ступеньку.

Ниже представлен полный рейтинг:

Armored Core VI: Fires of Rubicon Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom FIFA 23 Hogwarts Legacy Lego Star Wars: The Skywalker Saga Mortal Kombat 11 Ultimate Minecraft The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition Grand Theft Auto V

Оставшийся топ-30 выглядит вот так Call of Duty: Modern Warfare II Star Wars Jedi: Survivor Red Dead Redemption 2 Pikmin 4 Nintendo Switch Sports Animal Crossing: New Horizons The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition Grant Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Mafia Trilogy Pokémon Violetto Immortals of Aveum Street Fighter 6 Lego Harry Potter Collection Diablo IV New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario 3D World + Bowser's Fury Mario + Rabbids Kingdom Battle Super Mario Odyssey Resident Evil 4 Mario Party Superstars Cyberpunk 2077 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy F1 23 It Takes Two Dark Souls Trilogy Five Nights at Freddy's: Security Breach The Texas Chain Saw Massacre Pokémon Scarlatto Sonic Origins Plus Dead Space

Помимо Armored Core 6: Fires of Rubicon, еще одной новинкой в рейтинге стала игра Immortals of Aveum, занявшая лишь 21-е место, что свидетельствует о том, что магический экшен от первого лица от Ascendant Studios и издательства Electronic Arts не смог привлечь аудиторию.

Интересно также отметить, что Final Fantasy 16 полностью отсутствует в топ-40. Конечно, падение розничных продаж после выхода игры на PS5 было вполне ожидаемо, но, возможно, не столь резкое, поскольку в чартах продолжают присутствовать другие игры, вышедшие в последние месяцы, такие как Diablo 4, Street Fighter 6, ремейк Resident Evil 4 и Star Wars Jedi: Survivor.