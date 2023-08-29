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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.2 209 оценок

Armored Core 6 дебютировала на первом месте британского розничного чарта, а последняя Final Fantasy покинула топ-40

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butcher69
Новости

В чарте самых продаваемых игр в Великобритании на прошлой неделе первое место занял новый мех-экшен Armored Core 6: Fires of Rubicon от FromSoftware, за ним следует неувядающая Mario Kart 8 Deluxe, а завершает пьедестал The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, занимающая нижнюю ступеньку.

Ниже представлен полный рейтинг:

  1. Armored Core VI: Fires of Rubicon
  2. Mario Kart 8 Deluxe
  3. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  4. FIFA 23
  5. Hogwarts Legacy
  6. Lego Star Wars: The Skywalker Saga
  7. Mortal Kombat 11 Ultimate
  8. Minecraft
  9. The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition
  10. Grand Theft Auto V
Спойлер

Оставшийся топ-30 выглядит вот так

  1. Call of Duty: Modern Warfare II
  2. Star Wars Jedi: Survivor
  3. Red Dead Redemption 2
  4. Pikmin 4
  5. Nintendo Switch Sports
  6. Animal Crossing: New Horizons
  7. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
  8. Grant Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
  9. Mafia Trilogy
  10. Pokémon Violetto
  11. Immortals of Aveum
  12. Street Fighter 6
  13. Lego Harry Potter Collection
  14. Diablo IV
  15. New Super Mario Bros. U Deluxe
  16. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  17. Mario + Rabbids Kingdom Battle
  18. Super Mario Odyssey
  19. Resident Evil 4
  20. Mario Party Superstars
  21. Cyberpunk 2077
  22. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
  23. F1 23
  24. It Takes Two
  25. Dark Souls Trilogy
  26. Five Nights at Freddy's: Security Breach
  27. The Texas Chain Saw Massacre
  28. Pokémon Scarlatto
  29. Sonic Origins Plus
  30. Dead Space

Помимо Armored Core 6: Fires of Rubicon, еще одной новинкой в рейтинге стала игра Immortals of Aveum, занявшая лишь 21-е место, что свидетельствует о том, что магический экшен от первого лица от Ascendant Studios и издательства Electronic Arts не смог привлечь аудиторию.

Интересно также отметить, что Final Fantasy 16 полностью отсутствует в топ-40. Конечно, падение розничных продаж после выхода игры на PS5 было вполне ожидаемо, но, возможно, не столь резкое, поскольку в чартах продолжают присутствовать другие игры, вышедшие в последние месяцы, такие как Diablo 4, Street Fighter 6, ремейк Resident Evil 4 и Star Wars Jedi: Survivor.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Илья Ляпин

видать, я просто не фанат Мехов

6
Omnia Smirnow

Зато 1,5 человека довольны.

1
Night Guardian12 Omnia Smirnow

"1,5 человека"
Онлайн, обогнавший ДС3(156к за раз и около 80к положительных отзывов на данный момент): Ну да ну да
Не нравится, вот и беситесь:)

0
NarkoSky

Игра не понравилась. Жаль потраченные деньги.

3