Armored Core 6 для PS4 работает заметно плавнее по сравнению с PS5-версией ©

Версии игр для PS5 обычно выглядят и играются гораздо лучше, по сравнению с версиями для PS4, однако исключением является недавно вышедшая Armored Core VI: Fires of Rubicon от студии FromSoftware. Согласно отзывам, PS4-версия Armored Core 6 работает на PS5 более плавно, по сравнению с версией для PS5.

По словам создателя модов и блоггера Лэнса Макдональда в X (Twitter), невзирая на заявления Bandai Namco касательно того, что на PS4 Pro частота кадров в Armored Core 6 не превышает 30 fps в разрешении 1800p, как это было в Elden Ring, при запуске PS4 Pro-версии на PlayStation 5 кадровая частота фиксируется на отметке 60 fps. При этом плавность изображения гораздо выше, чем на версии для PlayStation 5.

Версия Armour Core 6 для PS5 обладает поддержкой 4K/60fps, однако Макдональд отметил, что в PS5-версии наблюдаются падения частоты кадров, которые в ряде случаев становятся очень заметными. Ранее в отчете IGN по анализу производительности отмечалось, что на PS5 игра выглядит очень хорошо, но при этом время от времени наблюдаются ситуации, когда падает fps.

Ранее на канале технического анализа Digital Foundry уже говорилось о подобной проблеме. Анализируя работу Eirden Ring в 2022 году, DF тогда отметил, что если вы любите играть при 60fps, то лучше отдать предпочтение PS4-версии на PS5, но тогда придется пожертвовать качеством изображения.