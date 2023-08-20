Armored Core 6: Fires of Rubicon будет иметь фоторежим ©

FromSoftware и Bandai Namco показали новые кадры Armored Core 6: Fires of Rubicon, в частности, режим PvP. Во время недавнего шоу PLAY! PLAY! PLAY!, организованного PlayStation Japan, мы увидели матчи 1v1 и 3v3 и даже геймплей новой миссии. Кроме того, подтверждено наличие в игре фоторежима.



Как показано на 46:25, игроки могут приостановить игру и сделать скрин происходящего (или Armored Core). Различные настройки не показаны, но, по всей видимости, можно будет регулировать масштаб и угол обзора, а также добавлять различные фильтры. Придется подождать более подробной информации, но, несмотря на это, Armored Core 6: Fires of Rubicon станет первой игрой FromSoftware, в которой появится фоторежим.