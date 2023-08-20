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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.4 102 оценки

Armored Core 6: Fires of Rubicon будет иметь фоторежим

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Procy_on
Новости

FromSoftware и Bandai Namco показали новые кадры Armored Core 6: Fires of Rubicon, в частности, режим PvP. Во время недавнего шоу PLAY! PLAY! PLAY!, организованного PlayStation Japan, мы увидели матчи 1v1 и 3v3 и даже геймплей новой миссии. Кроме того, подтверждено наличие в игре фоторежима.

Как показано на 46:25, игроки могут приостановить игру и сделать скрин происходящего (или Armored Core). Различные настройки не показаны, но, по всей видимости, можно будет регулировать масштаб и угол обзора, а также добавлять различные фильтры. Придется подождать более подробной информации, но, несмотря на это, Armored Core 6: Fires of Rubicon станет первой игрой FromSoftware, в которой появится фоторежим.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Ок.

-1
oldhoudini

я не понимаю, сложно вставить ссылку с ютуба, или что, товарищ Procy_on???

-1
Procy_on

На сайте автоматически интегрируются видео с ютуба в ПГ-плеер в постах.

На:

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0
oldhoudini Procy_on

ну это очень плохо, потому что ПГ плеер это УГ плеер.

0
HoganHog

Armored Core 6: Fires of Rubicon станет первой игрой FromSoftware, в которой появится фоторежим.

И чего мне теперь пить бросить или что⁉️

-1