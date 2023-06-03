Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.5 81 оценка

Armored Core 6: Fires of Rubicon будет линейным проектом, как и его предшественники

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Gruz_
Новости

Armored Core 6: Fires of Rubicon могла бы стать игрой с открытым миром, но FromSoftware решила отказаться от этого, чтобы сохранить "душу" серии. В одном из своих интервью глава команды разработчиков предстоящего экшена Масару Ямамура рассказал о том, что после долгих раздумий команда решила, что лучше всего будет сосредоточиться на истинном очаровании серии - создании идеального Armored Core.

В процессе разработки продолжения высказывалось также мнение сделать его в другом игровом стиле. Но в результате обсуждений был сделан вывод, что не стоит делать игру, в центре которой - движение и исследование, как, например, в серии Elden Ring или Soul. Именно поэтому мы решили, что не стоит делать из серии Armored Core игру, в которой движение персонажа зависит от сборки, поскольку оно оказывает влияние на ход игры. В этом и заключается очарование серии.

По словам команды разработчиков, Armored Core 6 полностью посвящена аспекту сборки ваших AC. Сам игрок должен выбрать из огромного количества доступных ему деталей наилучший план атаки для выполнения миссий. Это подтверждает и заявление Ямамуры:

Думаю, по мере продвижения вперед игрок будет испытывать истинное удовольствие от изучения каждого уголка тщательно проработанной карты.

FromSoftware уже заявила, что Armored Core 6 не будет похожа на игры в стиле Souls, знакомые фанатам. Если судить по трейлерам и крошечному кусочку геймплея, который нам показывали, становится ясно, что они стремятся к вершине войны мехов, в которой всё в итоге сводится к сбору отдельных компонентов. Кроме того, трейлеры до сих пор не давали повода усомниться в дизайне карт и художественном направлении самой игры.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа на PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One и ПК.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
opexdisturbed

Помню когда Миядзаки говорил, что Elden Ring будет больше похожим на классические rpg. В итоге та же яичница, но на большей сковородке. Да и по трейлеру видно, что это тот же соулс, но очень быстрый и с мехами. Подача уровней скорее будет как в Nioh2.

5
МАХАН МАХАНОВИЧ

Если она будет унылая как ниох 2, то это провал.

0
DespotAspid

Armored Core даже первая была не совсем линейной, вроде даже концовки разные были. А открытый мир это в 99% случаев уныние, тоска и гринд. Так что хорошо что оставили прежнюю систему; наёмник выбирает миссию и выполняет цель за что и получает...

1
jax baron

Согласен.

0