Armored Core 6: Fires of Rubicon будет линейным проектом, как и его предшественники ©

Armored Core 6: Fires of Rubicon могла бы стать игрой с открытым миром, но FromSoftware решила отказаться от этого, чтобы сохранить "душу" серии. В одном из своих интервью глава команды разработчиков предстоящего экшена Масару Ямамура рассказал о том, что после долгих раздумий команда решила, что лучше всего будет сосредоточиться на истинном очаровании серии - создании идеального Armored Core.

В процессе разработки продолжения высказывалось также мнение сделать его в другом игровом стиле. Но в результате обсуждений был сделан вывод, что не стоит делать игру, в центре которой - движение и исследование, как, например, в серии Elden Ring или Soul. Именно поэтому мы решили, что не стоит делать из серии Armored Core игру, в которой движение персонажа зависит от сборки, поскольку оно оказывает влияние на ход игры. В этом и заключается очарование серии.

По словам команды разработчиков, Armored Core 6 полностью посвящена аспекту сборки ваших AC. Сам игрок должен выбрать из огромного количества доступных ему деталей наилучший план атаки для выполнения миссий. Это подтверждает и заявление Ямамуры:

Думаю, по мере продвижения вперед игрок будет испытывать истинное удовольствие от изучения каждого уголка тщательно проработанной карты.

FromSoftware уже заявила, что Armored Core 6 не будет похожа на игры в стиле Souls, знакомые фанатам. Если судить по трейлерам и крошечному кусочку геймплея, который нам показывали, становится ясно, что они стремятся к вершине войны мехов, в которой всё в итоге сводится к сбору отдельных компонентов. Кроме того, трейлеры до сих пор не давали повода усомниться в дизайне карт и художественном направлении самой игры.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа на PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One и ПК.