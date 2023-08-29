Armored Core 6: Fires of Rubicon лидирует в чартах продаж Steam за прошедшую неделю ©

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 22 по 29 августа.

До недавнего времени многим казалось, что классические ролевые игры с пошаговой системой боя мертвы с коммерческой точки зрения - Baldur's Gate 3 опровергает эти утверждения. Baldur's Gate 3 можно с уверенностью назвать самой большой сенсацией продаж этого лета, а возможно, и всего года. Эта командная ролевая игра от талантливой команды Larian до сих пор занимает свое место в тройке лучших в чарте продаж Steam.

Armored Core 6 сумела обойти Baldur's Gate 3. Новый шедевр FromSoftware дебютировал в Steam 25 августа 2023 года и на данный момент является лидером по продажам в Steam со средним показателем 83%.

Предзаказы на Starfield продолжают показывать хороший результат. Игроки стремятся приобрести Deluxe-издание, чтобы уже 1 сентября приобщиться к игре. Игра компании Bethesda заняла третье место в рейтинге.

О хорошем дебюте можно говорить и в случае с игрой на выживание Sunkenland. Инди-игра от команды Vector3, действие которой происходит в атмосфере фильма "Водный мир", заняла 10-е место в рейтинге продаж. Премьера проекта состоялась 26 августа 2023 года.