Armored Core 6: Fires of Rubicon не защищена Denuvo, но будет два других DRM ©

Armored Core VI: Fires of Rubicon дебютирует в конце этого месяца. Кроме того, игра будет представлена на предстоящей выставке gamescom 2023 где FromSoftware расскажет о ней более подробно. Если говорить о подробностях новой части эпического мех-экшена, то недавно разработчики подтвердили наличие средств защиты, используемых в игре на ПК.

Страница Armored Core 6 в Steam подтверждает, что в игре будут использоваться системы Arxan и Easy Anti-Cheat. Напомним, что с помощью этих инструментов DRM (Digital Rights Management) разработчики игр защищают свое программное обеспечение от изменений в файлах игры.

Arxan работает по аналогии с одним из самых популярных у разработчиков DRM-инструментов - Denuvo, который используется в таких играх, как Street Fighter 6 или готовящаяся к выходу PayDay 3. Easy Anti-Cheat, напротив, ориентирована на защиту от мошенничества в сетевых играх.

Напомним, что в Elden Ring от FromSoftware использовался только Easy Anti-Cheat, так что разработчики дополнительно защищают свою грядущую игру от потенциальных угроз.

Armored Core VI выйдет 25 августа для ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5, причем игра будет сопровождаться субтитрами на русском языке.