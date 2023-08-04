Armored Core 6: Fires of Rubicon не защищена Denuvo, но будет два других DRM

Armored Core VI: Fires of Rubicon дебютирует в конце этого месяца. Кроме того, игра будет представлена на предстоящей выставке gamescom 2023 где FromSoftware расскажет о ней более подробно. Если говорить о подробностях новой части эпического мех-экшена, то недавно разработчики подтвердили наличие средств защиты, используемых в игре на ПК.
Страница Armored Core 6 в Steam подтверждает, что в игре будут использоваться системы Arxan и Easy Anti-Cheat. Напомним, что с помощью этих инструментов DRM (Digital Rights Management) разработчики игр защищают свое программное обеспечение от изменений в файлах игры.
Arxan работает по аналогии с одним из самых популярных у разработчиков DRM-инструментов - Denuvo, который используется в таких играх, как Street Fighter 6 или готовящаяся к выходу PayDay 3. Easy Anti-Cheat, напротив, ориентирована на защиту от мошенничества в сетевых играх.
Напомним, что в Elden Ring от FromSoftware использовался только Easy Anti-Cheat, так что разработчики дополнительно защищают свою грядущую игру от потенциальных угроз.
Armored Core VI выйдет 25 августа для ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5, причем игра будет сопровождаться субтитрами на русском языке.
Тока дерьмуву долго ломают и то если бы императорша хотела, ломала бы за 10 дней как Хогвартс
После подорожания почти в два раза, пусть сами играют.
Кому нужно, найдут за старую цену
Давай я тебе гифтом куплю шоб ты не ноял тут но есть одно условие. Ты везде будешь писать, что ты гей и везде при разговоре в реале будешь предупреждать людей шо ты гей.
В цивилизованном мире нормально быть геем - так что Вы уж совсем что-то сомнительное предлагаете в качестве унижения.
И если честно, в начале сентября выйдет Starfield, который я предзаказал в полном издании и жду. А подорожание данной игры просто отсрочит мою покупку на распродаже, так как она для меня не в приоритете.
А ты хитрец
А то!
Время есть игр взломали достаточно, так что пиратский корабль будет дрейфовать рядом и спокойно ожидать взлома.))
Ну и хорошо. Хватит насиловать компьютер денувой.
Ломать не строить) но в наших реалиях наоборот.
Да пацаны с Реддита уже подтвердили что в последних обновлениях Elden Ring тоже присутствует Arxan и в Dark Souls 2 он был. Так что тут на счет взлома сомнений не особо
EAC хуже 100 denuvo. На*** epic и все связанное с ним.