Armored Core 6: Fires of Rubicon получила хорошие оценки от международной прессы ©

Судя по всему, международная пресса приветствовала Armored Core 6: Fires of Rubicon звездными голосами: давайте посмотрим на опубликованные на данный момент оценки.

Armored Core 6: Fires of Rubicon собрала хорошие оценки, взбудоражив международную прессу благодаря солидному хардкорному игровому процессу и, опять же, очень увлекательному сеттингу.

GamesHub - 10

Inverse - 10

MMORPG.com - 9,5

WellPlayed - 9,5

COGconnected - 9,5

Noisy Pixel - 9

NPR - 9

Screen Rant - 9

Shacknews - 9

CD-Action - 9

Destructoid - 9

GamesRadar+ - 9

GGRecon - 9

Multiplayer.it - 8,5

PlayStation Universe - 8,5

Wccftech - 8,5

GameSpew - 8

CGMagazine - 8

Push Square - 7

XboxEra - 6,5

Digital Trends - 6

Хотя подавляющее большинство оценок, высказанных критиками, явно положительные, даже на этот раз есть некоторые важные исключения, такие как 6,5 от XboxEra или 6, присвоенная игре Digital Trends. Почему такая разница по сравнению с другими отзывами?

В статье XboxEra говорится о том, что серия Armored Core в целом посредственна и что этот эпизод также страдает от тех же проблем, что и всегда, в то время как Digital Trends подчеркивает некоторые недостатки, которые считаются очень серьезными с точки зрения интерфейса и визуального управления.