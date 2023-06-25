Armored Core 6: Fires Of Rubicon получила возрастной рейтинг T от ESRB ©

Совет по классификации видеоигр ESRB официально присвоил игре Armored Core 6: Fires of Rubicon от FromSoftware рейтинг "T for Teens" в новом списке. Согласно рейтинговой ассоциации, основными причинами такого возрастного ограничения являются отсылки на наркотики, язык и насилие. В игре встречаются такие слова, как "sh*t" и намеки на вымышленный наркотик во время диалога.

Рейтинг Armored Core 6: Fires of Rubicon на сайте ESRB дал нам некоторое представление об игре от Bandai Namco, посвященной боям на мехах, и подтвердил многое из того, что мы уже знаем. Согласно рейтинговой информации, игра от FromSoftware будет проходить с видом от третьего лица, в которой игроки будут управлять наемником, выполняющим операции в военном стиле.

Кроме того, как мы уже знаем, в Armored Core 6: Fires of Rubicon будут представлены боевые мехи, которые помогут нам сражаться с врагами. Рейтинг ESRB проливает свет на тип оружия, доступного в игре: в распоряжении игрока будут ракетные установки, ракеты и пулеметы. Кроме того, мы также узнаем некоторые подробности о врагах, с которыми нам придется столкнуться, - от других мехов до вертолетов, согласно ESRB.

Сражения в Armored Core 6: Fire of Rubicon будут проходить в быстром темпе и сопровождаться настоящей стрельбой и большими взрывами. В этом нет ничего удивительного, так как это основной элемент франшизы, а мехи при разрушении будут взрываться, превращаясь в огненные обломки и осколки. Кроме того, в игре FromSoftware упоминается наркотик под названием "Коралловый наркотик", согласно рейтингу ESRB.

В разделе "Краткое содержание" классификационная комиссия приводит несколько примеров упоминания этого наркотика в игре Armored Core 6: Fire of Rubicon. В дополнение к этой аллюзии на наркотик, в игре также будет присутствовать слово "sh*t". Если принять во внимание оба этих факта, то рейтинг T от ESRB не кажется несправедливым.

Разработанная FromSoftware, Armored Core 6: Fire of Rubicon выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и PC 25 августа 2023 года.