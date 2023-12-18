Armored Core 6: Fires of Rubicon получит обновление, добавляющее ранговый матчи и другое, 19 декабря

18 декабря компания From Software объявила, что в обновлении Armored Core 6: Fires of Rubicon будут реализованы «рейтинговые матчи». Также будет добавлен элемент настройки таблички с именем игрока. Обновление планируется распространить 19 декабря.

Функция рейтинговых матчей будет представлять собой новое меню боевого режима. В этом меню вы можете зарабатывать очки ранга (RP), играя друг против друга и стремясь повысить свой ранг. В зависимости от ранга игрока он будет автоматически сопоставлен с другими игроками с аналогичными способностями.

Всего существует шесть рангов: БЕЗ РЕЙТИНГА, D, C, B, A и S. Существуют правила как 1 на 1, так и 3 на 3, причем рейтинг для каждого определяется отдельно. В этой игре, которая также чрезвычайно популярна благодаря своим соревновательным сценам, наконец-то реализованы рейтинговые матчи.

Armored Core 6: Fires of Rubicon в настоящее время доступна для ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One. Xbox Series X|S.