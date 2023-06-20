Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.4 85 оценок

Armored Core 6: Fires of Rubicon станет главной темой свежего выпуска Game Informer

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Gruz_
Новости

Armored Core VI: Fires of Rubicon окажутся в центре внимания следующей обширной статьи, запланированной Game Informer. В новом номере известного игрового журнала можно будет найти множество новых подробностей о научно-фантастическом экшене от FromSoftware.

Изображение, которое будет украшать лицевую и оборотную стороны следующего номера GI, послужит основой для большого количества информации о геймплее, графике, повествовании и структуре повествования, созданной FromSoftware для возвращения к своим "металлическим" истокам.

Поэтому в течение ближайших нескольких недель появится возможность узнать новые подробности о боевой системе, сюжете, атмосфере и амбициях, которые японские разработчики возлагают на свою историческую серию.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

ГОТУ 2023, а не этот ваш старфилд

3
Destroited

Сравнил несравнимое.

2
AIM WP

интересно что из игры получиться

1
NarkoSky

Думаю выйдет отличная экшен игра.

0