Armored Core 6: Fires of Rubicon станет главной темой свежего выпуска Game Informer ©

Armored Core VI: Fires of Rubicon окажутся в центре внимания следующей обширной статьи, запланированной Game Informer. В новом номере известного игрового журнала можно будет найти множество новых подробностей о научно-фантастическом экшене от FromSoftware.

Изображение, которое будет украшать лицевую и оборотную стороны следующего номера GI, послужит основой для большого количества информации о геймплее, графике, повествовании и структуре повествования, созданной FromSoftware для возвращения к своим "металлическим" истокам.

Поэтому в течение ближайших нескольких недель появится возможность узнать новые подробности о боевой системе, сюжете, атмосфере и амбициях, которые японские разработчики возлагают на свою историческую серию.