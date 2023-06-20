Armored Core 6: Fires of Rubicon станет главной темой свежего выпуска Game Informer

Armored Core VI: Fires of Rubicon окажутся в центре внимания следующей обширной статьи, запланированной Game Informer. В новом номере известного игрового журнала можно будет найти множество новых подробностей о научно-фантастическом экшене от FromSoftware.
Изображение, которое будет украшать лицевую и оборотную стороны следующего номера GI, послужит основой для большого количества информации о геймплее, графике, повествовании и структуре повествования, созданной FromSoftware для возвращения к своим "металлическим" истокам.
Поэтому в течение ближайших нескольких недель появится возможность узнать новые подробности о боевой системе, сюжете, атмосфере и амбициях, которые японские разработчики возлагают на свою историческую серию.
ГОТУ 2023, а не этот ваш старфилд
Сравнил несравнимое.
интересно что из игры получиться
Думаю выйдет отличная экшен игра.