Armored Core 6 использует тот же движок, что и Elden Ring и Sekiro ©

Совсем недавно FromSoftware подарила нам одну из самых заметных игр всех времен - Elden Ring. Вышедшая на бис Armored Core 6: Fires of Rubicon обещает отправиться в захватывающее путешествие по мех-шутерам вдали от знакомых, но загадочных царств Dark Souls и Elden Ring.

Прежде всего, в плане технологических требований игра, на удивление, оказалась несколько более щадящей, чем ее мистический родственник Elden Ring. Хотя обе игры имеют практически одинаковы системные требования. Однако поклонники, ожидающие от игры полного погружения в мир трассировки лучей, могут быть несколько разочарованы. Эта функция реализована только в "гаражной зоне", где игроки будут заниматься детальной настройкой своих мехов. Учитывая фиаско, с которым столкнулась Elden Ring при попытке внедрить трассировку лучей после запуска игры, вполне понятно, что FromSoftware может проявить некоторую осторожность в этот раз.

Но что такое игра без захватывающего контента? На недавнем показе Armored Core 6, к радости фанатов, были показаны захватывающие подробности игры о которых вы можете узнать здесь.

На фоне всех этих ожиданий выделяется одно открытие. Armored Core 6, как и Elden Ring и Sekiro: Shadows Die Twice, работает на одном и том же движке. Это сообщил датайнер и инсайдер Лоуренс Макдональд:

На случай, если вы сомневались: теперь я могу со стопроцентной уверенностью подтвердить, что Armored Core 6 работает на движке Elden Ring/Sekiro.

Выбор одного и того же движка может показаться простым техническим решением, но для игрового мира он открывает океан возможностей для моддинга. Представьте боссов Elden Ring в ландшафте Armored Core или наоборот.

Armored Core VI: Fires of Rubicon выйдет 25 августа для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК через Steam.