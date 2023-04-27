Armored Core 6 не будет жестоким с новичками - обещание FromSoftware ©

Серия Armored Core в прошлом отличалась тем, что была довольно жесткой и требовательной, особенно по отношению к новичкам, которых сразу же бросали в бой без надлежащего обучения или подготовки. Однако с Armored Core 6 Fires of Rubicon разработчики решили пойти другим путем.

В интервью IGN продюсер Ясунори Огура подтвердил, что Armored Core 6 будет иметь более постепенное и сбалансированное знакомство с игровыми механиками, чем это было в предыдущих сериях, что позволит даже новичкам лучше понять геймплей и то, как использовать каждую из его особенностей.

Armored Core всегда была игрой с различными аспектами, в которой вы можете оценить сложность и глубину, но также и простое строительство собственного меха, не задумываясь об этом слишком много. С учетом этого, мы осторожно подошли к введению новичков и дизайну уровней на ранних этапах приключения, чтобы пользователи могли шаг за шагом познавать игру, а затем переходить к ее более сложным и увлекательным частям.



Мы также подготовили симулятор, в котором игроки могут изучить основы работы мехов и их сборки, а также постарались максимально оптимизировать систему управления. Мы надеемся, что каждый, кто не знаком с серией, почувствует радость от управления собственным Armored Core

В продажу Armored Core 6 поступит 25 августа на консолях и ПК.