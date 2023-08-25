Armored Core 6 от FromSoftware пришлась по душе пользователям ПК ©

Armored Core VI: Fires of Rubicon уже вовсю покоряет игровой рынок. На этот раз FromSoftware не разочаровала качеством PC-версии. Игра поддерживает ультраширокоэкранные разрешения и даже может работать со скоростью 120 fps. К тому же Armored Core VI явно пришлась по душе геймера, в Steam у игры насчитывается уже 3600 пользовательских обзоров из которых 84% являются положительными.

Еще одной особенностью игры стали боссы. Так, на форумах в Steam встречается немало сообщений, в которых геймеры наперебой рассказывают о тяжелой битве с боссом-вертолетом. Оказывается, немало игроков, которые все же смогли победить первого босса (а некоторые и вовсе отказались от дальнейшего прохождения), предприняли для этого множество попыток. Хотя это сделано намеренно - именно этот противник знакомит с базовыми боевыми механиками, освоение которых необходимо на более поздних этапах игры.

Тем не менее, даже если у многих играющих и возникли проблемы с первым боссом, игра все равно показала впечатляющие результаты активности в Steam. По данным сервиса SteamDB, в пиковый период в онлайне было зарегистрировано более 129 тысяч человек.

Стоит также отметить, что игра получила весьма положительные отзывы в отраслевых СМИ. По данным Metacritic средняя оценка игры равна 87 баллам, а на портале Opencritic - 85.

Armed Core 6 уже доступна на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.