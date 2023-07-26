Armored Core 6 станет самой продолжительной игрой в серии ©

Armored Core 6, грядущая научно-фантастическая меха-игра японского разработчика FromSoftware, по всей видимости, будет длиться от 50 до 60 часов. Это делает продолжительность игры больше, чем в других частях серии.

Информация была раскрыта в видео-превью Armored Core 6 от Fextralife. Согласно видео, за три часа, которые они смогли сыграть в Armored Core 6, они смогли завершить первые 11 миссий игры, которые также включали битву с боссом. Хотя это может означать, что Armored Core 6 будет содержать более сотни миссий, которые нужно выполнить, также возможно, что общая продолжительность миссий будет увеличиваться с течением времени.

Для справки, вот продолжительность игры для всех других пронумерованных игр Armored Core, взятая из HowLongToBeat:

Armored Core

Основная история — 8 часов

Основная история + побочные задания — 9 часов

Полное завершение — 12,5 часов

Armored Core 2

Основная история — 11,5 часов

Основная история + побочные задания — 13 часов

Полное завершение — 14,5 часов

Armored Core 3

Основная история — 12,5 часов

Основная история + побочные задания — 17 часов

Полное завершение — 20 часов

Armored Core 4

Основная история — 8,5 часов

Основная история + побочные задания — 11,5 часов

Полное завершение — 17 часов

Armored Core V

Основная история — 12,5 часов

Основная история + побочные задания — 20,5 часов

Полное завершение — 41 час

В то время как Armored Core 5 намного длиннее своих предшественников и для полного завершения требует 41 час, Armored Core 6 потребует как минимум на 10 часов больше, и мы до сих пор не уверены, является ли эта продолжительность для полного завершения или только для основного сюжета.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выходит 25 августа этого года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.